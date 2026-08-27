https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bugun-hava-nasil-olacak-meteorolojiden-yagis-ve-firtina-alarmi-1108279423.html

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve fırtına alarmı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve fırtına alarmı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini sürdürürken... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T07:06+0300

2026-08-27T07:06+0300

2026-08-27T07:07+0300

yaşam

doğu anadolu

meteoroloji genel müdürlüğü

toroslar

karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini korurken birçok bölgede yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Yapılan değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Marmara'nın batısında yer alan Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi.Marmara'da sağanak, Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklıkMarmara Bölgesi'nde sıcaklıklar İstanbul'da 31°C, Çanakkale'de 34°C ve Bursa'da 32°C seviyelerinde ölçülürken, Trakya kesiminde öğleden sonra yağış geçişleri yaşanacak.Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise termometreler yüksek değerleri göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığı Muğla'da 39°C, Denizli ve Burdur'da 38°C, İzmir ve Adana'da 37°C olarak tahmin ediliyor. İç kesimlerde öğle saatleriyle birlikte Toroslar çevresinde gök gürültülü sağanaklar görülecek.İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Ankara'da 33°C, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise sıcaklık 38°C'yi bulacak.Karadeniz ve Doğu Anadolu i̇çin yağış uyarısıKaradeniz'de Samsun (30°C), Trabzon (28°C) ve Rize çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanaklar etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde de öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.Denizlerde ise özellikle Güney Ege için dikkat çeken bir uyarı geldi. Rüzgarın Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi ve dalga boyunun 3 metreye kadar ulaşması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/nepal-cin-sinirinda-yasanan-sel-felaketinde-olu-sayisi-160i-asti-yuzlerce-kayip-bildirildi-1108279272.html

doğu anadolu

toroslar

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