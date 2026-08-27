https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bugun-hava-nasil-olacak-meteorolojiden-yagis-ve-firtina-alarmi-1108279423.html
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve fırtına alarmı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve fırtına alarmı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini sürdürürken... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T07:06+0300
2026-08-27T07:06+0300
2026-08-27T07:07+0300
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doğu anadolu
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toroslar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini korurken birçok bölgede yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Yapılan değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Marmara'nın batısında yer alan Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi.Marmara'da sağanak, Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklıkMarmara Bölgesi'nde sıcaklıklar İstanbul'da 31°C, Çanakkale'de 34°C ve Bursa'da 32°C seviyelerinde ölçülürken, Trakya kesiminde öğleden sonra yağış geçişleri yaşanacak.Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise termometreler yüksek değerleri göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığı Muğla'da 39°C, Denizli ve Burdur'da 38°C, İzmir ve Adana'da 37°C olarak tahmin ediliyor. İç kesimlerde öğle saatleriyle birlikte Toroslar çevresinde gök gürültülü sağanaklar görülecek.İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Ankara'da 33°C, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise sıcaklık 38°C'yi bulacak.Karadeniz ve Doğu Anadolu i̇çin yağış uyarısıKaradeniz'de Samsun (30°C), Trabzon (28°C) ve Rize çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanaklar etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde de öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.Denizlerde ise özellikle Güney Ege için dikkat çeken bir uyarı geldi. Rüzgarın Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi ve dalga boyunun 3 metreye kadar ulaşması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/nepal-cin-sinirinda-yasanan-sel-felaketinde-olu-sayisi-160i-asti-yuzlerce-kayip-bildirildi-1108279272.html
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doğu anadolu, meteoroloji genel müdürlüğü, toroslar, karadeniz
doğu anadolu, meteoroloji genel müdürlüğü, toroslar, karadeniz
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve fırtına alarmı
07:06 27.08.2026 (güncellendi: 07:07 27.08.2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini sürdürürken Karadeniz, Doğu Anadolu, Trakya ve Toroslar mevkisinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güney Ege açıklarında ise fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini korurken birçok bölgede yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yapılan değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Marmara'nın batısında yer alan Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi.
Marmara'da sağanak, Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar İstanbul'da 31°C, Çanakkale'de 34°C ve Bursa'da 32°C seviyelerinde ölçülürken, Trakya kesiminde öğleden sonra yağış geçişleri yaşanacak.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise termometreler yüksek değerleri göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığı Muğla'da 39°C, Denizli ve Burdur'da 38°C, İzmir ve Adana'da 37°C olarak tahmin ediliyor. İç kesimlerde öğle saatleriyle birlikte Toroslar çevresinde gök gürültülü sağanaklar görülecek.
İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Ankara'da 33°C, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise sıcaklık 38°C'yi bulacak.
Karadeniz ve Doğu Anadolu i̇çin yağış uyarısı
Karadeniz'de Samsun (30°C), Trabzon (28°C) ve Rize çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanaklar etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde de öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Denizlerde ise özellikle Güney Ege için dikkat çeken bir uyarı geldi. Rüzgarın Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi ve dalga boyunun 3 metreye kadar ulaşması öngörülüyor.