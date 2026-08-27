https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusyanin-sagpye-gore-gsyhsi-almanyayi-yaklasik-940-milyar-dolar-asti-1108277253.html
Rusya’nın SAGP’ye göre GSYH’si Almanya’yı yaklaşık 940 milyar dolar aştı
Rusya’nın SAGP’ye göre GSYH’si Almanya’yı yaklaşık 940 milyar dolar aştı
Sputnik Türkiye
Dünya Bankası verilerine göre Rusya, 2025 yılında satın alma gücü paritesine (SAGP) göre 7.24 trilyon dolarlık GSYH'ye ulaşarak dünyanın dördüncü büyük... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T00:28+0300
2026-08-27T00:28+0300
2026-08-27T00:28+0300
ekonomi̇
rusya
dünya bankası
uluslararası para fonu (imf)
almanya
japonya
satınalma gücü paritesine (sgp)
gsyh
çin
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102927978_0:42:1180:706_1920x0_80_0_0_a15aefbe87d3227e197a095fb77002b2.png
Dünya Bankası tarafından yayınlanan verilere göre Rusya, 2025 yılı itibarıyla satın alma gücü paritesine (SAGP) göre gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) 7.24 trilyon dolara çıkararak küresel ölçekte dördüncü büyük ekonomi unvanını sürdürdü.Rusya, ulaştığı bu rakamla 6.84 trilyon dolarlık GSYH’ye sahip Japonya’yı ve 6.3 trilyon dolarlık GSYH ile altıncı sırada yer alan Almanya’yı geride bıraktı.Verilere göre, Rusya ile Almanya'nın SAGP bazındaki ekonomik büyüklükleri arasındaki fark 939.8 milyar dolara, Japonya ile olan fark ise 398.3 milyar dolara yükseldi. Rusya ekonomisi, söz konusu hesaplamaya göre Almanya’yı ilk olarak 2021 yılında geçmişti.Küresel listede Çin, 41.3 trilyon dolarlık SAGP’ye göre GSYH ile zirvedeki yerini korurken; ABD 30.8 trilyon dolarla ikinci, Hindistan ise 17.2 trilyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.Uluslararası Para Fonunun (IMF) 2026 projeksiyonlarına göre, Rusya’nın SAGP bazlı GSYH’sinin 7.34 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda Rusya, dünyada dördüncü, Avrupa’da ise birinci sıradaki konumunu korumaya devam edecek.SAGP hesaplaması, ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını baz alarak, aynı miktar parayla farklı ülkelerde satın alınabilecek mal ve hizmet miktarını daha adil bir şekilde karşılaştırma imkanı sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/cinli-uzman-cin-rusya-ve-hindistan-avrasyada-ticaretin-kolaylastirilmasi-icin-isbirligi-yapabilir-1108270058.html
rusya
almanya
japonya
çin
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102927978_93:0:1088:746_1920x0_80_0_0_a0b7b4b9346b0c69d5805e31fe6e4dd3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, dünya bankası, uluslararası para fonu (imf), almanya, japonya, satınalma gücü paritesine (sgp), gsyh, çin, abd, hindistan
rusya, dünya bankası, uluslararası para fonu (imf), almanya, japonya, satınalma gücü paritesine (sgp), gsyh, çin, abd, hindistan
Rusya’nın SAGP’ye göre GSYH’si Almanya’yı yaklaşık 940 milyar dolar aştı
Dünya Bankası verilerine göre Rusya, 2025 yılında satın alma gücü paritesine (SAGP) göre 7.24 trilyon dolarlık GSYH'ye ulaşarak dünyanın dördüncü büyük ekonomisi konumunu korudu. Rusya’nın SAGP bazındaki ekonomik büyüklüğü Almanya’yı yaklaşık 940 milyar dolar geride bıraktı.
Dünya Bankası tarafından yayınlanan verilere göre Rusya, 2025 yılı itibarıyla satın alma gücü paritesine (SAGP) göre gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) 7.24 trilyon dolara çıkararak küresel ölçekte dördüncü büyük ekonomi unvanını sürdürdü.
Rusya, ulaştığı bu rakamla 6.84 trilyon dolarlık GSYH’ye sahip Japonya’yı ve 6.3 trilyon dolarlık GSYH ile altıncı sırada yer alan Almanya’yı geride bıraktı.
Verilere göre, Rusya ile Almanya'nın SAGP bazındaki ekonomik büyüklükleri arasındaki fark 939.8 milyar dolara, Japonya ile olan fark ise 398.3 milyar dolara yükseldi. Rusya ekonomisi, söz konusu hesaplamaya göre Almanya’yı ilk olarak 2021 yılında geçmişti.
Küresel listede Çin, 41.3 trilyon dolarlık SAGP’ye göre GSYH ile zirvedeki yerini korurken; ABD 30.8 trilyon dolarla ikinci, Hindistan ise 17.2 trilyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Uluslararası Para Fonunun (IMF) 2026 projeksiyonlarına göre, Rusya’nın SAGP bazlı GSYH’sinin 7.34 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda Rusya, dünyada dördüncü, Avrupa’da ise birinci sıradaki konumunu korumaya devam edecek.
SAGP hesaplaması, ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını baz alarak, aynı miktar parayla farklı ülkelerde satın alınabilecek mal ve hizmet miktarını daha adil bir şekilde karşılaştırma imkanı sunuyor.