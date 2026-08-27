https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusyanin-sagpye-gore-gsyhsi-almanyayi-yaklasik-940-milyar-dolar-asti-1108277253.html

Rusya’nın SAGP’ye göre GSYH’si Almanya’yı yaklaşık 940 milyar dolar aştı

Rusya’nın SAGP’ye göre GSYH’si Almanya’yı yaklaşık 940 milyar dolar aştı

Sputnik Türkiye

Dünya Bankası verilerine göre Rusya, 2025 yılında satın alma gücü paritesine (SAGP) göre 7.24 trilyon dolarlık GSYH'ye ulaşarak dünyanın dördüncü büyük... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T00:28+0300

2026-08-27T00:28+0300

2026-08-27T00:28+0300

ekonomi̇

rusya

dünya bankası

uluslararası para fonu (imf)

almanya

japonya

satınalma gücü paritesine (sgp)

gsyh

çin

abd

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Dünya Bankası tarafından yayınlanan verilere göre Rusya, 2025 yılı itibarıyla satın alma gücü paritesine (SAGP) göre gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) 7.24 trilyon dolara çıkararak küresel ölçekte dördüncü büyük ekonomi unvanını sürdürdü.Rusya, ulaştığı bu rakamla 6.84 trilyon dolarlık GSYH’ye sahip Japonya’yı ve 6.3 trilyon dolarlık GSYH ile altıncı sırada yer alan Almanya’yı geride bıraktı.Verilere göre, Rusya ile Almanya'nın SAGP bazındaki ekonomik büyüklükleri arasındaki fark 939.8 milyar dolara, Japonya ile olan fark ise 398.3 milyar dolara yükseldi. Rusya ekonomisi, söz konusu hesaplamaya göre Almanya’yı ilk olarak 2021 yılında geçmişti.Küresel listede Çin, 41.3 trilyon dolarlık SAGP’ye göre GSYH ile zirvedeki yerini korurken; ABD 30.8 trilyon dolarla ikinci, Hindistan ise 17.2 trilyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.Uluslararası Para Fonunun (IMF) 2026 projeksiyonlarına göre, Rusya’nın SAGP bazlı GSYH’sinin 7.34 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda Rusya, dünyada dördüncü, Avrupa’da ise birinci sıradaki konumunu korumaya devam edecek.SAGP hesaplaması, ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını baz alarak, aynı miktar parayla farklı ülkelerde satın alınabilecek mal ve hizmet miktarını daha adil bir şekilde karşılaştırma imkanı sunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/cinli-uzman-cin-rusya-ve-hindistan-avrasyada-ticaretin-kolaylastirilmasi-icin-isbirligi-yapabilir-1108270058.html

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rusya, dünya bankası, uluslararası para fonu (imf), almanya, japonya, satınalma gücü paritesine (sgp), gsyh, çin, abd, hindistan