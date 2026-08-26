https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/cinli-uzman-cin-rusya-ve-hindistan-avrasyada-ticaretin-kolaylastirilmasi-icin-isbirligi-yapabilir-1108270058.html

Çinli uzman: Çin, Rusya ve Hindistan Avrasya’da ticaretin kolaylaştırılması için işbirliği yapabilir

Çinli uzman: Çin, Rusya ve Hindistan Avrasya’da ticaretin kolaylaştırılması için işbirliği yapabilir

Sputnik Türkiye

Harbin Kent Danışma Konseyi Stratejik Kalkınma Grubu Uzmanı Ma Youjun, Çin, Rusya ve Hindistan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi platformlar... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T18:13+0300

2026-08-26T18:13+0300

2026-08-26T18:13+0300

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avrasya

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uluslararası para fonu (imf)

şi̇ö

ekonomi

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

almanya

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Uluslararası Para Fonu (IMF) projeksiyonlarını temel alan Visual Capitalist'in yeni verilerine göre, Rusya'nın satın alma gücü paritesine (SAGP) göre gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 2026 yılı itibarıyla 7.34 trilyon dolara ulaştı. Bu rakamla Rusya; Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük 4. ekonomisi unvanını alırken, Avrupa'nın da lideri konumuna yerleşti.Bu gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Çinli uzman Ma Youjun, SAGP hesaplamalarının Çin, Rusya ve Hindistan ekonomilerinin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne ulaştığını gösterdiğini belirterek, bunun gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ağırlığındaki artışa işaret ettiğini kaydetti.Söz konusu verilerin, Rusya ekonomisinin sergilediği dayanıklılığın ülkenin yüksek iç direncini kanıtladığını ve uzun süreli Batı yaptırımlarına rağmen dışarıdan beklenen ekonomik ve siyasi çöküşün neden yaşanmadığını açıkladığını ifade etti:‘Yüksek teknoloji alanlarında fark sürüyor’Bu göstergelerin Rusya’nın toplam ekonomik güç bakımından Japonya veya Almanya’yı geride bıraktığı anlamına gelmediğinin altını çizen Ma, ülkenin nominal gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) Almanya’nın yaklaşık üçte biri düzeyinde olduğunu hatırlatarak, hassas makine üretimi ve mikroelektronik gibi yüksek teknoloji alanlarındaki farkın sürdüğüne dikkat çekti.‘Üçüncü ülke pazarlarına açılım için yeni imkanlar doğabilir’ŞİÖ ve BRICS gibi çok taraflı platformların rolüne değinen Çinli uzman, Çin, Rusya ve Hindistan’ın gelecekte bu mekanizmalar aracılığıyla Avrasya’daki ticaret süreçlerini kolaylaştırabileceğini belirtti.Çin’in üretim kapasitesi, sermayesi ve teknolojik altyapısının Rusya’nın kaynak potansiyeli ve coğrafi konumuyla birbirini tamamladığını vurgulayan Ma, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rusya-ekonomisi-satin-alma-gucu-paritesine-gore-dunyanin-en-buyuk-4-ekonomisi-oldu-1108261970.html

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rusya, çin, avrasya, brics, uluslararası para fonu (imf), şi̇ö, ekonomi, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), almanya, orta asya, hindistan