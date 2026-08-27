https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusyadan-ukraynanin-askeri-sanayi-ve-lojistik-tesislerine-gece-baskini-cok-sayida-hedef-imha-edildi-1108284652.html
Rusya'dan Ukrayna'nın askeri sanayi ve lojistik tesislerine gece baskını: Çok sayıda hedef imha edildi
Rusya'dan Ukrayna'nın askeri sanayi ve lojistik tesislerine gece baskını: Çok sayıda hedef imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri, enerji tesisleri ve lojistik merkezlerine yönelik yüksek hassasiyetli... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T09:41+0300
2026-08-27T09:41+0300
2026-08-27T09:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
kiev
zaporojye
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
vladimir zelenskiy
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103649556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbc5965cb025bd5cd4830adbcc04b521.jpg
Rus ordusu Ukrayna'nın askeri ve ekonomik altyapısını hedef alan yeni bir hava saldırısı dalgası düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; hava, kara ve deniz konuşlu yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı gece operasyonunda Kiev, Zaporojye, Odesssa ve Kremençuk başta olmak üzere kritik noktalardaki hedeflerin vurulduğu bildirildi.Açıklamada, operasyonun temel amacının Ukrayna ordusunun askeri-ekonomik potansiyelini düşürmek olduğu vurgulanırken, saldırıların doğrudan savunma sanayii, demir-çelik, petrol rafinerisi, liman ve enerji altyapılarını hedef aldığı kaydedildi.Hangi kentte nereler vuruldu?Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı detaylı rapora göre saldırıya uğrayan bölge ve tesisler şöyle sıralandı:Ukrayna basını: ‘Balistik füzeler kullanıldı’Ukrayna yerel basınında çıkan haberlerde, Rus ordusunun saldırılarda balistik füzeler kullandığı bildirildi.Daha önce Kiev rejimi Vladimir Zelenskiy, Kiev’e yapılan benzer saldırıların ardından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin tüm füze ve dronları engellemede yetersiz kaldığını itiraf etmişti.Rus yetkililer, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar sayesinde Ukrayna genelindeki tüm stratejik hedeflerin imha edilebilecek kapasitede olduğunu yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rusya-disisleri-ukraynanin-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilari-diplomatik-cozum-ihtimalini-azaltti-1108276481.html
rusya
ukrayna
kiev
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103649556_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_11e3de045c1fe175f8185e28dd68805d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kiev, zaporojye, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kiev, zaporojye, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya'dan Ukrayna'nın askeri sanayi ve lojistik tesislerine gece baskını: Çok sayıda hedef imha edildi
09:41 27.08.2026 (güncellendi: 09:51 27.08.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri, enerji tesisleri ve lojistik merkezlerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Rus ordusu Ukrayna'nın askeri ve ekonomik altyapısını hedef alan yeni bir hava saldırısı dalgası düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; hava, kara ve deniz konuşlu yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı gece operasyonunda Kiev, Zaporojye, Odesssa ve Kremençuk başta olmak üzere kritik noktalardaki hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Açıklamada, operasyonun temel amacının Ukrayna ordusunun askeri-ekonomik potansiyelini düşürmek olduğu vurgulanırken, saldırıların doğrudan savunma sanayii, demir-çelik, petrol rafinerisi, liman ve enerji altyapılarını hedef aldığı kaydedildi.
Hangi kentte nereler vuruldu?
Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı detaylı rapora göre saldırıya uğrayan bölge ve tesisler şöyle sıralandı:
Kiev ve Kiev Bölgesi:
‘Hornet’ mühimmatlarının da üretildiği bir İHA montaj atölyesi ile saldırı amaçlı FPV dronlarının depolanıp dağıtıldığı ‘Sun Park’ lojistik merkezi vuruldu. Ayrıca Borispol kentinde bulunan ve dron parçalarının saklandığı ‘Aleksandrovskiy’ lojistik kompleksinin hedef alındığı aktarıldı.
Odessa Bölgesi:
İllyiçovka'da İHA montaj atölyesi ile amonyum nitrat (patlayıcı hammaddesi) üretim tesisi; Odessa ve Çornomorsk limanlarında askeri mühimmatların bulunduğu 24 ayrı depo; Reni Limanı'nda askeri kargo ve yakıt sevkiyatında kullanılan altyapı tesisleri vuruldu. Bölgedeki limanların çalışmasını sağlayan enerji santralleri de hedefler arasında yer aldı.
Poltava Bölgesi:
Kremençuk’ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne akaryakıt ve yağ tedariki sağlayan bir petrol rafinerisi hedef alındı.
Zaporojye ve Krivoy Rog:
Askeri üretim için ham madde sağlayan demir-çelik fabrikaları vuruldu.
Ukrayna basını: ‘Balistik füzeler kullanıldı’
Ukrayna yerel basınında çıkan haberlerde, Rus ordusunun saldırılarda balistik füzeler kullandığı bildirildi.
Daha önce Kiev rejimi Vladimir Zelenskiy, Kiev’e yapılan benzer saldırıların ardından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin tüm füze ve dronları engellemede yetersiz kaldığını itiraf etmişti.
Rus yetkililer, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar sayesinde Ukrayna genelindeki tüm stratejik hedeflerin imha edilebilecek kapasitede olduğunu yineledi.