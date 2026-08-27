https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusyadan-ukraynanin-askeri-sanayi-ve-lojistik-tesislerine-gece-baskini-cok-sayida-hedef-imha-edildi-1108284652.html

Rusya'dan Ukrayna'nın askeri sanayi ve lojistik tesislerine gece baskını: Çok sayıda hedef imha edildi

Rusya'dan Ukrayna'nın askeri sanayi ve lojistik tesislerine gece baskını: Çok sayıda hedef imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri, enerji tesisleri ve lojistik merkezlerine yönelik yüksek hassasiyetli... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T09:41+0300

2026-08-27T09:41+0300

2026-08-27T09:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

kiev

zaporojye

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

vladimir zelenskiy

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rus ordusu Ukrayna'nın askeri ve ekonomik altyapısını hedef alan yeni bir hava saldırısı dalgası düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; hava, kara ve deniz konuşlu yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı gece operasyonunda Kiev, Zaporojye, Odesssa ve Kremençuk başta olmak üzere kritik noktalardaki hedeflerin vurulduğu bildirildi.Açıklamada, operasyonun temel amacının Ukrayna ordusunun askeri-ekonomik potansiyelini düşürmek olduğu vurgulanırken, saldırıların doğrudan savunma sanayii, demir-çelik, petrol rafinerisi, liman ve enerji altyapılarını hedef aldığı kaydedildi.Hangi kentte nereler vuruldu?Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı detaylı rapora göre saldırıya uğrayan bölge ve tesisler şöyle sıralandı:Ukrayna basını: ‘Balistik füzeler kullanıldı’Ukrayna yerel basınında çıkan haberlerde, Rus ordusunun saldırılarda balistik füzeler kullandığı bildirildi.Daha önce Kiev rejimi Vladimir Zelenskiy, Kiev’e yapılan benzer saldırıların ardından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin tüm füze ve dronları engellemede yetersiz kaldığını itiraf etmişti.Rus yetkililer, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar sayesinde Ukrayna genelindeki tüm stratejik hedeflerin imha edilebilecek kapasitede olduğunu yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rusya-disisleri-ukraynanin-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilari-diplomatik-cozum-ihtimalini-azaltti-1108276481.html

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kiev, zaporojye, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri