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Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelik saldırıları diplomatik çözüm ihtimalini azalttı
Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelik saldırıları diplomatik çözüm ihtimalini azalttı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Kiev’in Rusya’daki sivillere ve sivil altyapıya yönelik “sabotaj ve terör” eylemlerinin, krizin siyasi ve... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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mihail galuzin
ukrayna
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terör eylemi
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna’nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik artan saldırılarının barışçıl çözüm imkanlarına verdiği zarara dikkat çekti.Sputnik’e konuşan Galuzin, Kiev rejiminin cephede yaşadığı başarısızlıkların ardından sivillere ve askeri olmayan tesislere yönelik “sabotaj ve terör” yöntemlerine başvurduğunu söyledi.Galuzin, “Kiev’in, cephedeki başarısızlıkları karşısında ülkemizdeki sivillere ve askeri olmayan tesislere karşı seçtiği bu sabotaj ve terör taktiği, krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine yönelik imkanları gerçekten daralttı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/bmden-lugansktaki-otobus-saldirisina-tepki-uluslararasi-hukukun-acik-ihlalidir-1108274667.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, ukrayna, kiev, terör eylemi, sabotaj
rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, ukrayna, kiev, terör eylemi, sabotaj
Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelik saldırıları diplomatik çözüm ihtimalini azalttı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Kiev’in Rusya’daki sivillere ve sivil altyapıya yönelik “sabotaj ve terör” eylemlerinin, krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülme olasılığını ciddi şekilde daralttığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna’nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik artan saldırılarının barışçıl çözüm imkanlarına verdiği zarara dikkat çekti.
Sputnik’e konuşan Galuzin, Kiev rejiminin cephede yaşadığı başarısızlıkların ardından sivillere ve askeri olmayan tesislere yönelik “sabotaj ve terör” yöntemlerine başvurduğunu söyledi.
Galuzin, “Kiev’in, cephedeki başarısızlıkları karşısında ülkemizdeki sivillere ve askeri olmayan tesislere karşı seçtiği bu sabotaj ve terör taktiği, krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine yönelik imkanları gerçekten daralttı” ifadelerini kullandı.