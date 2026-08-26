https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/rusya-disisleri-ukraynanin-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilari-diplomatik-cozum-ihtimalini-azaltti-1108276481.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelik saldırıları diplomatik çözüm ihtimalini azalttı

Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelik saldırıları diplomatik çözüm ihtimalini azalttı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Kiev’in Rusya’daki sivillere ve sivil altyapıya yönelik “sabotaj ve terör” eylemlerinin, krizin siyasi ve... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T23:25+0300

2026-08-26T23:25+0300

2026-08-26T23:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya dışişleri bakanlığı

mihail galuzin

ukrayna

kiev

terör eylemi

sabotaj

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna’nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik artan saldırılarının barışçıl çözüm imkanlarına verdiği zarara dikkat çekti.Sputnik’e konuşan Galuzin, Kiev rejiminin cephede yaşadığı başarısızlıkların ardından sivillere ve askeri olmayan tesislere yönelik “sabotaj ve terör” yöntemlerine başvurduğunu söyledi.Galuzin, “Kiev’in, cephedeki başarısızlıkları karşısında ülkemizdeki sivillere ve askeri olmayan tesislere karşı seçtiği bu sabotaj ve terör taktiği, krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine yönelik imkanları gerçekten daralttı” ifadelerini kullandı.

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rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, ukrayna, kiev, terör eylemi, sabotaj