https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-tum-hatlarda-ilerliyoruz-1108285320.html

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: ‘Tüm hatlarda ilerliyoruz’

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: ‘Tüm hatlarda ilerliyoruz’

Sputnik Türkiye

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rus ordusunun Ukrayna’daki savaş bölgesinde tüm hatlarda temposunu düşürmeden ilerleyişini sürdürdüğünü iddia etti. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

valeriy gerasimov

rusya genelkurmay başkanlığı

donbass

özel askeri harekat

zaporojye bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti

kramatorsk

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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, bugün ‘Güney’ Askeri Grubu’nu ziyaret etti.Gerasimov, komuta kademesinden sahaya ilişkin son raporları aldı ve birliklerin askeri görevleri yürütmeye devam ettiğini belirtti.Rus Genelkurmay Başkanı’nın açıklamalarından öne çıkanlar:Ukrayna’nın Zaporojye iddiaları propaganda’Gerasimov, yaptığı değerlendirmelerde Ukrayna yönetimini ve Batılı müttefiklerini de hedef aldı.Ukrayna'nın sahada somut bir başarı elde edemediğini öne süren Gerasimov şu ifadeleri kullandı:Ziyaretin sonunda Güney Askeri Grubu'nun Donetsk bölgesindeki faaliyetlerini değerlendiren Gerasimov, birliklerin başarılarını not ederek sonraki aşamalar için yeni talimatlar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusyadan-ukraynanin-askeri-sanayi-ve-lojistik-tesislerine-gece-baskini-cok-sayida-hedef-imha-edildi-1108284652.html

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

donetsk halk cumhuriyeti

kramatorsk

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rusya, ukrayna, valeriy gerasimov, rusya genelkurmay başkanlığı, donbass, özel askeri harekat, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti, kramatorsk