https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-tum-hatlarda-ilerliyoruz-1108285320.html
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: ‘Tüm hatlarda ilerliyoruz’
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: ‘Tüm hatlarda ilerliyoruz’
Sputnik Türkiye
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rus ordusunun Ukrayna’daki savaş bölgesinde tüm hatlarda temposunu düşürmeden ilerleyişini sürdürdüğünü iddia etti. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T10:14+0300
2026-08-27T10:14+0300
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rusya genelkurmay başkanlığı
donbass
özel askeri harekat
zaporojye bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti
kramatorsk
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, bugün ‘Güney’ Askeri Grubu’nu ziyaret etti.Gerasimov, komuta kademesinden sahaya ilişkin son raporları aldı ve birliklerin askeri görevleri yürütmeye devam ettiğini belirtti.Rus Genelkurmay Başkanı’nın açıklamalarından öne çıkanlar:Ukrayna’nın Zaporojye iddiaları propaganda’Gerasimov, yaptığı değerlendirmelerde Ukrayna yönetimini ve Batılı müttefiklerini de hedef aldı.Ukrayna'nın sahada somut bir başarı elde edemediğini öne süren Gerasimov şu ifadeleri kullandı:Ziyaretin sonunda Güney Askeri Grubu'nun Donetsk bölgesindeki faaliyetlerini değerlendiren Gerasimov, birliklerin başarılarını not ederek sonraki aşamalar için yeni talimatlar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusyadan-ukraynanin-askeri-sanayi-ve-lojistik-tesislerine-gece-baskini-cok-sayida-hedef-imha-edildi-1108284652.html
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rusya, ukrayna, valeriy gerasimov, rusya genelkurmay başkanlığı, donbass, özel askeri harekat, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti, kramatorsk
rusya, ukrayna, valeriy gerasimov, rusya genelkurmay başkanlığı, donbass, özel askeri harekat, zaporojye bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti, kramatorsk
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: ‘Tüm hatlarda ilerliyoruz’
10:14 27.08.2026 (güncellendi: 10:24 27.08.2026)
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rus ordusunun Ukrayna’daki savaş bölgesinde tüm hatlarda temposunu düşürmeden ilerleyişini sürdürdüğünü iddia etti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, bugün ‘Güney’ Askeri Grubu’nu ziyaret etti.
Gerasimov, komuta kademesinden sahaya ilişkin son raporları aldı ve birliklerin askeri görevleri yürütmeye devam ettiğini belirtti.
Rus Genelkurmay Başkanı’nın açıklamalarından öne çıkanlar:
Güney grubu, bazı kesimlerde Slavyansk-Kramatorsk müstahkem bölgesinin ilk savunma hattını aştı.
Slavyansk'ın doğu uçlarına ulaşmasına dört kilometre kaldı; Nikolayevka ve Nikanorovka'da sokak çatışmaları sürüyor.
Kramatorsk'un doğusundaki düşman unsurları başarıyla etkisiz hale getiriliyor ve şehir sınırına üç kilometre mesafedeki havalimanında çatışmalar sürüyor.
Alekseyevo-Drujkovka'nın meskun mahallerindeki taarruz devam ediyor; yerleşim yerinin yaklaşık yarısı Rus güçlerin kontrolü altında bulunuyor.
Rus ordusu Drujkovka'ya iyice yaklaştı, askerler şehrin 1,5 kilometre uzağında yer alıyor; bu yönde son iki ayda 100 kilometrekareden fazla alan kontrol altına alındı.
Rus birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Kurtovka ve Verolyubovka'yı kontrol altına almak için sokak çatışmaları yürütüyor.
Ukrayna’nın Zaporojye iddiaları propaganda’
Gerasimov, yaptığı değerlendirmelerde Ukrayna yönetimini ve Batılı müttefiklerini de hedef aldı.
Ukrayna'nın sahada somut bir başarı elde edemediğini öne süren Gerasimov şu ifadeleri kullandı:
“Ukrayna yönetimi, sahada gerçek bir sonuç elde edemediği için Batılı destekçilerini başarıya ikna etmeye çalışıyor. Bu propaganda kampanyası kapsamında, Zaporojye bölgesinde güya başarılı bir karşı saldırı yürütüldüğüne dair yanlış bilgiler yayıyorlar.”
Ziyaretin sonunda Güney Askeri Grubu'nun Donetsk bölgesindeki faaliyetlerini değerlendiren Gerasimov, birliklerin başarılarını not ederek sonraki aşamalar için yeni talimatlar verdi.