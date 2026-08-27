https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-askeri-sanayi-tesisleri-ve-lojistik-altyapisi-vuruldu-1108301772.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın askeri sanayi tesisleri ve lojistik altyapısı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın askeri sanayi tesisleri ve lojistik altyapısı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımındaki savunma sanayi tesisleri, lojistik merkezler, limanlar ve gemilere yönelik saldırıların... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
odessa
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
savunma sanayi
askeri tesis
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusuna hizmet veren stratejik altyapı tesislerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.Açıklamaya göre, bugünkü saldırılarda Kiev bölgesindeki Brovary'de bulunan bir ulaştırma ve lojistik merkezi ile robotik sistemler üreten bir tesis vuruldu.Deniz limanlarına yönelik saldırıların da sürdüğü belirtilen açıklamada, Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nda Ukrayna'ya akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir tanker ile iki yakıt deposunun imha edildiği aktarıldı.Ayrıca Odessa Limanı'nda yer alan insansız hava aracı (İHA) montaj atölyesi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait yedi deponun da hedef alındığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-tum-hatlarda-ilerliyoruz-1108285320.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), savunma sanayi, askeri tesis
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), savunma sanayi, askeri tesis
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın askeri sanayi tesisleri ve lojistik altyapısı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımındaki savunma sanayi tesisleri, lojistik merkezler, limanlar ve gemilere yönelik saldırıların sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusuna hizmet veren stratejik altyapı tesislerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamaya göre, bugünkü saldırılarda Kiev bölgesindeki Brovary'de bulunan bir ulaştırma ve lojistik merkezi ile robotik sistemler üreten bir tesis vuruldu.
Deniz limanlarına yönelik saldırıların da sürdüğü belirtilen açıklamada, Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nda Ukrayna'ya akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir tanker ile iki yakıt deposunun imha edildiği aktarıldı.
Ayrıca Odessa Limanı'nda yer alan insansız hava aracı (İHA) montaj atölyesi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait yedi deponun da hedef alındığı ifade edildi.