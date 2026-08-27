https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-askeri-sanayi-tesisleri-ve-lojistik-altyapisi-vuruldu-1108301772.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın askeri sanayi tesisleri ve lojistik altyapısı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın askeri sanayi tesisleri ve lojistik altyapısı vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımındaki savunma sanayi tesisleri, lojistik merkezler, limanlar ve gemilere yönelik saldırıların... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T19:04+0300

2026-08-27T19:04+0300

2026-08-27T19:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

savunma sanayi

askeri tesis

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusuna hizmet veren stratejik altyapı tesislerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.Açıklamaya göre, bugünkü saldırılarda Kiev bölgesindeki Brovary'de bulunan bir ulaştırma ve lojistik merkezi ile robotik sistemler üreten bir tesis vuruldu.Deniz limanlarına yönelik saldırıların da sürdüğü belirtilen açıklamada, Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nda Ukrayna'ya akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir tanker ile iki yakıt deposunun imha edildiği aktarıldı.Ayrıca Odessa Limanı'nda yer alan insansız hava aracı (İHA) montaj atölyesi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait yedi deponun da hedef alındığı ifade edildi.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), savunma sanayi, askeri tesis