Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-askeri-sanayi-tesisleri-ve-lojistik-altyapisi-vuruldu-1108301772.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın askeri sanayi tesisleri ve lojistik altyapısı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın askeri sanayi tesisleri ve lojistik altyapısı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımındaki savunma sanayi tesisleri, lojistik merkezler, limanlar ve gemilere yönelik saldırıların... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T19:04+0300
2026-08-27T19:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
odessa
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
savunma sanayi
askeri tesis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_0:70:3394:1979_1920x0_80_0_0_6469f41a744b3c70abcd38d2b9f7bd0a.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusuna hizmet veren stratejik altyapı tesislerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.Açıklamaya göre, bugünkü saldırılarda Kiev bölgesindeki Brovary'de bulunan bir ulaştırma ve lojistik merkezi ile robotik sistemler üreten bir tesis vuruldu.Deniz limanlarına yönelik saldırıların da sürdüğü belirtilen açıklamada, Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nda Ukrayna'ya akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir tanker ile iki yakıt deposunun imha edildiği aktarıldı.Ayrıca Odessa Limanı'nda yer alan insansız hava aracı (İHA) montaj atölyesi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait yedi deponun da hedef alındığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-tum-hatlarda-ilerliyoruz-1108285320.html
ukrayna
kiev
odessa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076406_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_0b72a41d1183cf5ee9e52e88b9ebbb2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), savunma sanayi, askeri tesis
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), savunma sanayi, askeri tesis

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın askeri sanayi tesisleri ve lojistik altyapısı vuruldu

19:04 27.08.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımındaki savunma sanayi tesisleri, lojistik merkezler, limanlar ve gemilere yönelik saldırıların sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusuna hizmet veren stratejik altyapı tesislerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamaya göre, bugünkü saldırılarda Kiev bölgesindeki Brovary'de bulunan bir ulaştırma ve lojistik merkezi ile robotik sistemler üreten bir tesis vuruldu.
Deniz limanlarına yönelik saldırıların da sürdüğü belirtilen açıklamada, Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nda Ukrayna'ya akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir tanker ile iki yakıt deposunun imha edildiği aktarıldı.
Ayrıca Odessa Limanı'nda yer alan insansız hava aracı (İHA) montaj atölyesi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait yedi deponun da hedef alındığı ifade edildi.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: ‘Tüm hatlarda ilerliyoruz’
10:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала