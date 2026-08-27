https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-savunma-bakanligi-bir-yerlesim-daha-dusman-guclerden-alindi-1108292045.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T13:17+0300
2026-08-27T13:17+0300
2026-08-27T13:17+0300
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rusya savunma bakanlığı
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Zaporojye Bölgesi’nin Şevçenkovskoye yerleşim biriminde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.450 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 9 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Ukrayna’nın 145 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen saldırılar sonucu, Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezler, yakıt, enerji, ulaşım ve liman altyapısı tesisleri, mühimmat depoları, İHA üretim atölyeleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Ukrayna ordusuna ait 19 adet güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 591 uçak tipi İHA’sını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kremlin-rusyanin-nato-ulkelerine-yonelik-saldirganligina-iliskin-haberlerin-gercekle-hicbir-ilgisi-1108291863.html
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rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, himars, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, himars, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Zaporojye Bölgesi’nin Şevçenkovskoye yerleşim biriminde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.450 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 9 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.
Ukrayna’nın 145 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen saldırılar sonucu, Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezler, yakıt, enerji, ulaşım ve liman altyapısı tesisleri, mühimmat depoları, İHA üretim atölyeleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Ukrayna ordusuna ait 19 adet güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 591 uçak tipi İHA’sını engelledi.