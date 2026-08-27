https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kremlin-rusyanin-nato-ulkelerine-yonelik-saldirganligina-iliskin-haberlerin-gercekle-hicbir-ilgisi-1108291863.html
Kremlin: Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik saldırganlığına ilişkin haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yok
Kremlin: Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik saldırganlığına ilişkin haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yok
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’da Rusya'nın NATO'ya karşı planları olduğu yönünde birçok korkunç hikaye yayınlandığını, ancak bunların gerçekle hiçbir ilgisi... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T13:07+0300
2026-08-27T13:07+0300
2026-08-27T13:07+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Batı’da Rusya'nın güya NATO'ya karşı planları olduğu yönünde birçok korkunç hikaye yayınlandığına dikkat çeken Peskov, ancak bu haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın hedeflerine barışçıl yollarla ulaşmayı tercih ttiğini, ancak böyle bir imkanın olmaması nedeniyle çıkarlarını güvence altına almak için özel askeri operasyona devam ettiğini dile getirdi.Rusya'nın, Ukrayna ile ilgili çözüm müzakerelerine katılmaya açık olmayı sürdürdüğünü söyleyen Peskov, ancak Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin bir sonraki turu ile ilgili soruya, böyle bir toplantıya dair planlar veya zamanlaması hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti.Rusya'nın Avrupa'nın saldırgan politikalarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Kremlin Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'yı desteklemek için kullanmaya kalkışması halinde, Rusya'nın çıkarlarını korumak için elindeki tüm yasal araçları kullanacağının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-ukraynanin-saldirilarina-yanit-olarak-ingiliz-askeri-tesisleri-hedef-alinabilir-1108289638.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, basın toplantısı, batı, nato, abd, ukrayna, avrupa birliği, dondurulmuş rus varlıkları
rusya, kremlin, dmitriy peskov, basın toplantısı, batı, nato, abd, ukrayna, avrupa birliği, dondurulmuş rus varlıkları
Kremlin: Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik saldırganlığına ilişkin haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yok
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’da Rusya'nın NATO'ya karşı planları olduğu yönünde birçok korkunç hikaye yayınlandığını, ancak bunların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Batı’da Rusya'nın güya NATO'ya karşı planları olduğu yönünde birçok korkunç hikaye yayınlandığına dikkat çeken Peskov, ancak bu haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın hedeflerine barışçıl yollarla ulaşmayı tercih ttiğini, ancak böyle bir imkanın olmaması nedeniyle çıkarlarını güvence altına almak için özel askeri operasyona devam ettiğini dile getirdi.
Rusya'nın, Ukrayna ile ilgili çözüm müzakerelerine katılmaya açık olmayı sürdürdüğünü söyleyen Peskov, ancak Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin bir sonraki turu ile ilgili soruya, böyle bir toplantıya dair planlar veya zamanlaması hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti.
Rusya'nın Avrupa'nın saldırgan politikalarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Kremlin Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'yı desteklemek için kullanmaya kalkışması halinde, Rusya'nın çıkarlarını korumak için elindeki tüm yasal araçları kullanacağının altını çizdi.