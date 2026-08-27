https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-disisleri-nato-ukraynanin-saldirilarini-kinamadikca-baris-senaryolarini-konusmak-zor-1108302140.html

Rusya Dışişleri: NATO, Ukrayna’nın saldırılarını kınamadıkça barış senaryolarını konuşmak zor

Rusya Dışişleri: NATO, Ukrayna’nın saldırılarını kınamadıkça barış senaryolarını konuşmak zor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, NATO ülkelerinin Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırılarını kınamadığını belirterek, bu koşullarda... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T19:22+0300

2026-08-27T19:22+0300

2026-08-27T19:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya dışişleri bakanlığı

mihail galuzin

ukrayna

kiev

batı

nato

ukrayna silahlı kuvvetleri

terör eylemi

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Sputnik’e açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Batılı ülkelerin Kiev'in terör eylemlerine yönelik sessizliğini eleştirdi.NATO ülkelerinin yöneticilerinden hiçbirinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef alan eylemlerine tepki göstermediğine dikkat çeken Galuzin, “Dikkat edin, NATO ülkelerinin yöneticilerinden hiçbiri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere, Rus sivil vatandaşlarına yönelik terör saldırılarını kınamıyor” dedi.Galuzin, Batı'nın bu tutumunun diyalog zeminine zarar verdiğine işaret ederek, mevcut şartlar altında barışa yönelik olası senaryoları tartışmanın son derece güç olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kremlin-rusyanin-nato-ulkelerine-yonelik-saldirganligina-iliskin-haberlerin-gercekle-hicbir-ilgisi-1108291863.html

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rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, ukrayna, kiev, batı, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi