https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-disisleri-nato-ukraynanin-saldirilarini-kinamadikca-baris-senaryolarini-konusmak-zor-1108302140.html
Rusya Dışişleri: NATO, Ukrayna’nın saldırılarını kınamadıkça barış senaryolarını konuşmak zor
Rusya Dışişleri: NATO, Ukrayna’nın saldırılarını kınamadıkça barış senaryolarını konuşmak zor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, NATO ülkelerinin Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırılarını kınamadığını belirterek, bu koşullarda... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T19:22+0300
2026-08-27T19:22+0300
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mihail galuzin
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kiev
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Sputnik’e açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Batılı ülkelerin Kiev'in terör eylemlerine yönelik sessizliğini eleştirdi.NATO ülkelerinin yöneticilerinden hiçbirinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef alan eylemlerine tepki göstermediğine dikkat çeken Galuzin, “Dikkat edin, NATO ülkelerinin yöneticilerinden hiçbiri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere, Rus sivil vatandaşlarına yönelik terör saldırılarını kınamıyor” dedi.Galuzin, Batı'nın bu tutumunun diyalog zeminine zarar verdiğine işaret ederek, mevcut şartlar altında barışa yönelik olası senaryoları tartışmanın son derece güç olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kremlin-rusyanin-nato-ulkelerine-yonelik-saldirganligina-iliskin-haberlerin-gercekle-hicbir-ilgisi-1108291863.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, ukrayna, kiev, batı, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi
rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, ukrayna, kiev, batı, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi
Rusya Dışişleri: NATO, Ukrayna’nın saldırılarını kınamadıkça barış senaryolarını konuşmak zor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, NATO ülkelerinin Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırılarını kınamadığını belirterek, bu koşullarda barış senaryolarının görüşülmesinin zor olduğunu söyledi.
Sputnik’e açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Batılı ülkelerin Kiev'in terör eylemlerine yönelik sessizliğini eleştirdi.
NATO ülkelerinin yöneticilerinden hiçbirinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef alan eylemlerine tepki göstermediğine dikkat çeken Galuzin, “Dikkat edin, NATO ülkelerinin yöneticilerinden hiçbiri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere, Rus sivil vatandaşlarına yönelik terör saldırılarını kınamıyor” dedi.
Galuzin, Batı'nın bu tutumunun diyalog zeminine zarar verdiğine işaret ederek, mevcut şartlar altında barışa yönelik olası senaryoları tartışmanın son derece güç olduğunu vurguladı.