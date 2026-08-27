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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-disisleri-nato-ukraynanin-saldirilarini-kinamadikca-baris-senaryolarini-konusmak-zor-1108302140.html
Rusya Dışişleri: NATO, Ukrayna’nın saldırılarını kınamadıkça barış senaryolarını konuşmak zor
Rusya Dışişleri: NATO, Ukrayna’nın saldırılarını kınamadıkça barış senaryolarını konuşmak zor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, NATO ülkelerinin Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırılarını kınamadığını belirterek, bu koşullarda... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T19:22+0300
2026-08-27T19:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya dışişleri bakanlığı
mihail galuzin
ukrayna
kiev
batı
nato
ukrayna silahlı kuvvetleri
terör eylemi
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Sputnik’e açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Batılı ülkelerin Kiev'in terör eylemlerine yönelik sessizliğini eleştirdi.NATO ülkelerinin yöneticilerinden hiçbirinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef alan eylemlerine tepki göstermediğine dikkat çeken Galuzin, “Dikkat edin, NATO ülkelerinin yöneticilerinden hiçbiri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere, Rus sivil vatandaşlarına yönelik terör saldırılarını kınamıyor” dedi.Galuzin, Batı'nın bu tutumunun diyalog zeminine zarar verdiğine işaret ederek, mevcut şartlar altında barışa yönelik olası senaryoları tartışmanın son derece güç olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kremlin-rusyanin-nato-ulkelerine-yonelik-saldirganligina-iliskin-haberlerin-gercekle-hicbir-ilgisi-1108291863.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, ukrayna, kiev, batı, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi
rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, ukrayna, kiev, batı, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi

Rusya Dışişleri: NATO, Ukrayna’nın saldırılarını kınamadıkça barış senaryolarını konuşmak zor

19:22 27.08.2026
© Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, NATO ülkelerinin Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırılarını kınamadığını belirterek, bu koşullarda barış senaryolarının görüşülmesinin zor olduğunu söyledi.
Sputnik’e açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Batılı ülkelerin Kiev'in terör eylemlerine yönelik sessizliğini eleştirdi.
NATO ülkelerinin yöneticilerinden hiçbirinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef alan eylemlerine tepki göstermediğine dikkat çeken Galuzin, “Dikkat edin, NATO ülkelerinin yöneticilerinden hiçbiri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere, Rus sivil vatandaşlarına yönelik terör saldırılarını kınamıyor” dedi.
Galuzin, Batı'nın bu tutumunun diyalog zeminine zarar verdiğine işaret ederek, mevcut şartlar altında barışa yönelik olası senaryoları tartışmanın son derece güç olduğunu vurguladı.
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DÜNYA
Kremlin: Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik saldırganlığına ilişkin haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yok
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