https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-disisleri-iranla-birlikte-yasadisi-yaptirimlara-karsi-mucadele-edecegiz-1108293434.html

Rusya Dışişleri: İran’la birlikte yasadışı yaptırımlara karşı mücadele edeceğiz

Rusya Dışişleri: İran’la birlikte yasadışı yaptırımlara karşı mücadele edeceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın İran ve diğer müttefik ülkelerle birlikte, uluslararası ilişkilerde bir baskı aracına dönüşen tek taraflı... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T13:58+0300

2026-08-27T13:58+0300

2026-08-27T14:13+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

i̇ran

yaptırım

birleşmiş milletler (bm)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’na aykırı olan tek taraflı, yasadışı ve zorlayıcı kısıtlamaları kategorik olarak reddettiklerini belirten Zaharova, bu tür uygulamaların uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.Yaptırımların amacından saptığını ifade eden Zaharova, şu değerlendirmelerde bulundu:Zaharova’nın basın toplantısından öne çıkan açıklamalar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-savunma-bakanligi-bir-yerlesim-daha-dusman-guclerden-alindi-1108292045.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇ran, yaptırım, birleşmiş milletler (bm)