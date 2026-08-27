Rusya Dışişleri: İran’la birlikte yasadışı yaptırımlara karşı mücadele edeceğiz
13:58 27.08.2026 (güncellendi: 14:13 27.08.2026)
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın İran ve diğer müttefik ülkelerle birlikte, uluslararası ilişkilerde bir baskı aracına dönüşen tek taraflı yaptırımların kaldırılması için ortak mücadele yürüteceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’na aykırı olan tek taraflı, yasadışı ve zorlayıcı kısıtlamaları kategorik olarak reddettiklerini belirten Zaharova, bu tür uygulamaların uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.
Yaptırımların amacından saptığını ifade eden Zaharova, şu değerlendirmelerde bulundu:
“İranlı meslektaşlarımız ve diğer ilgili ülkelerle bu alandaki yeni yasadışı girişimlere karşı çabalarımızı koordine edeceğiz. Benzer düşünen ortaklarımızla birlikte, uzun süredir adeta bir hesap görme ve Kolektif Batı'nın 'istenmeyen' ilan ettiği devletleri cezalandırma aracına dönüşen yaptırım baskısının uluslararası alandan tamamen çıkarılması için çalışmaya devam edeceğiz.”
Zaharova’nın basın toplantısından öne çıkan açıklamalar:
AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, Devlet Duması seçimlerini gözlemleme çalışmalarına katılmayacak;
Kiev rejimi, Energodar’a saldırılar düzenleyerek kasıtlı bir şekilde nükleer şantaja başvurmakta ve tüm Avrupa’nın güvenliğini riske atmakta;
Ukrayna’da kalıcı bir çözümü engelleyen her türlü yabancı askeri birlik, Rusya’nın meşru askeri hedefi haline gelecek;
Londra, Storm Shadow füzelerinin bağımsız üretimi için gerekli teknolojilerin devredilmesine ilişkin sorumluluğu ‘Kievli kuklaların’ üzerine yıkamayacak;
İngiltere ve Fransa, Kiev rejiminin Rusya topraklarında gerçekleştirdiği terör eylemlerine katılımlarından dolayı doğrudan sorumlu;
Trump; Zelensky’nin, SpaceX’in Starlink’i Rusya’nın iç kesimlerine yönelik saldırılarda kullanılmasına onay vermeye hazır olduğu yönündeki yalanının ortaya çıkarılması olayından sonra gerekli dersleri çıkarma fırsatına sahip oldu;
Ukraynalı askerler, sözde Avrupa değerleri uğruna savaşmak istemediklerini açıkça göstererek Almanya’daki eğitim kamplarından kitleler halinde kaçmakta;
Suriye eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın Rusya’ya kabul edilmesi kararının arkasında herhangi bir siyasi neden yoktu ve halen de yoktur; bu karar tamamen insani gerekçelerle alındı;
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Kiev’in Rusya’daki sivil tesislere yönelik saldırılarını meşrulaştırmaya çalışarak kendisi de bir teröriste dönüşmekte.