https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rizede-sosyal-medyadaki-paylasimlari-nedeniyle-akademisyen-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1108278003.html

Rize'de sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle akademisyen hakkında soruşturma başlatıldı

Rize'de sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle akademisyen hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle bir akademisyen hakkında soruşturma başlattı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T02:33+0300

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ve kamuoyuna yansıyan paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, "Bahse konu paylaşım, ilgili öğretim üyesinin kişisel görüş ve değerlendirmelerini yansıtmakta olup üniversitemizin kurumsal görüşünü temsil etmemektedir. Üniversitemiz, toplumsal birlik ve beraberliği, karşılıklı saygıyı ve farklılıklara yönelik kapsayıcı yaklaşımı temel değerleri arasında görmekte, ayrıştırıcı ve ötekileştirici her türlü söylemin karşısında durmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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