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Rize'de sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle akademisyen hakkında soruşturma başlatıldı
Rize'de sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle akademisyen hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle bir akademisyen hakkında soruşturma başlattı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ve kamuoyuna yansıyan paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, "Bahse konu paylaşım, ilgili öğretim üyesinin kişisel görüş ve değerlendirmelerini yansıtmakta olup üniversitemizin kurumsal görüşünü temsil etmemektedir. Üniversitemiz, toplumsal birlik ve beraberliği, karşılıklı saygıyı ve farklılıklara yönelik kapsayıcı yaklaşımı temel değerleri arasında görmekte, ayrıştırıcı ve ötekileştirici her türlü söylemin karşısında durmaktadır" ifadelerine yer verildi.
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rize, türkiye, sosyal medya
rize, türkiye, sosyal medya

Rize'de sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle akademisyen hakkında soruşturma başlatıldı

02:33 27.08.2026
© AATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AA
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle bir akademisyen hakkında soruşturma başlattı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ve kamuoyuna yansıyan paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Bahse konu paylaşım, ilgili öğretim üyesinin kişisel görüş ve değerlendirmelerini yansıtmakta olup üniversitemizin kurumsal görüşünü temsil etmemektedir. Üniversitemiz, toplumsal birlik ve beraberliği, karşılıklı saygıyı ve farklılıklara yönelik kapsayıcı yaklaşımı temel değerleri arasında görmekte, ayrıştırıcı ve ötekileştirici her türlü söylemin karşısında durmaktadır" ifadelerine yer verildi.
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