https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ameliyat-karsiliginda-para-isteyen-doktor-tutuklandi-odeme-olmazsa-asistanlarin-ameliyati-1108276901.html

Ameliyat karşılığında para isteyen doktor tutuklandı: Ödeme olmazsa asistanların ameliyatı yapacağını söyledi

Ameliyat karşılığında para isteyen doktor tutuklandı: Ödeme olmazsa asistanların ameliyatı yapacağını söyledi

Sputnik Türkiye

Manisa'da hastalardan ameliyat için yaklaşık 2 milyon 649 bin 500 lira haksız menfaat elde ettiği belirlenen doktor tutuklandı. Doktorun ameliyatları... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T00:20+0300

2026-08-27T00:20+0300

2026-08-27T00:23+0300

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı S.E'nin 19 Mart'ta hastası İ.G'den ameliyatını gerçekleştirmek için şahsi banka hesabına 45 bin lira göndermesini istemesi üzerine inceleme başlatıldı.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında doktorun 1 Ağustos 2025 ve 30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki banka hesap hareketleri incelendi. Tespitlere göre doktorun hastaneye muayene amacıyla başvuran ve gerekli ücretleri hastane veznesine yatıran, ameliyat masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu'nca karşılanan 51 hastadan, ameliyatlarını kendisinin gerçekleştirmesi karşılığında 22 bin ile 195 bin lira arasında değişen tutarlarda para talep ettiği belirlendi.Söz konusu ödemelerin banka EFT kayıtlarıyla belgelendiği, hastalara ödeme yapmamaları halinde ameliyatlarının asistan hekimlerce gerçekleştirileceğinin söylendiği iddia edildi.Banka kayıtlarına göre, 51 ayrı eylem kapsamında toplam 2 milyon 649 bin 500 lira haksız menfaat elde edildiğinin belirlendiği, elden ve nakit alındığı değerlendirilen tutarların ise bu miktara dahil olmadığı kaydedildi.Şüphelinin, soruşturma kapsamında tespit edilen 30 suçtan zarar gören kişiyle bu şekilde irtibat kurduğu belirlendi.Gözaltına alınan S.E, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı.

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