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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rdif-baskani-dmitriyev-avrupali-savas-kiskirticilarinin-finansman-secenekleri-tukeniyor-1108293338.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Avrupalı savaş kışkırtıcılarının finansman seçenekleri tükeniyor
RDIF Başkanı Dmitriyev: Avrupalı savaş kışkırtıcılarının finansman seçenekleri tükeniyor
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RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Dmitriyev, Avrupalı savaş kışkırtıcılarının finansman seçeneklerinin tükendiğini belirtti. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T14:01+0300
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupalı savaş kışkırtıcılarının finansman seçeneklerinin tükendiğini ifade etti.Dmitriyev, X hesabından yaptığı açıklamada 2020'den bu yana Avrupa'da hızla artan borç maliyetine dikkat çekerek, Euro bölgesinde 10 yıllık tahvillerin yüzde 3.5, İngiltere'de yüzde 4.7, Almanya'da ise yüzde 2.7 oranında arttığını vurguladı.Dmitriyev ayrıca AB’nin Rus enerji kaynaklarını satın almayı reddetmesini ‘bürokratik aptallık’ olarak nitelendirerek, Avrupalıların doğalgaz için Amerikalılardan yaklaşık 9 kat daha fazla ödeme yaptığının altını çizdi.RDIF Başkanı, “Rusya'nın GSYİH'ye oranla borcu yaklaşık yüzde 17 iken, AB'de bu oran yüzde 83'ün üzerindedir. Dolayısıyla, AB'nin borç yükü dört kat daha fazladır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/ab-konseyi-rus-dogalgazinin-transitine-yasak-getirdi-1100328047.html
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rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, avrupa, avrupa birliği, almanya, ab, abd, doğalgaz
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, avrupa, avrupa birliği, almanya, ab, abd, doğalgaz

RDIF Başkanı Dmitriyev: Avrupalı savaş kışkırtıcılarının finansman seçenekleri tükeniyor

14:01 27.08.2026
© Sputnik / Алексей ДружининKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Sputnik / Алексей Дружинин
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RDIF Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Özel Temsilcisi Dmitriyev, Avrupalı savaş kışkırtıcılarının finansman seçeneklerinin tükendiğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupalı savaş kışkırtıcılarının finansman seçeneklerinin tükendiğini ifade etti.
Dmitriyev, X hesabından yaptığı açıklamada 2020'den bu yana Avrupa'da hızla artan borç maliyetine dikkat çekerek, Euro bölgesinde 10 yıllık tahvillerin yüzde 3.5, İngiltere'de yüzde 4.7, Almanya'da ise yüzde 2.7 oranında arttığını vurguladı.

1 trilyon euroluk borçlanma hacmiyle bu, yıllık faiz ödemelerinde yaklaşık 35 milyar euronun üzerinde bir artış anlamına geliyor. Avrupalı savaş kışkırtıcılarının finansman seçenekleri tükeniyor.

Dmitriyev ayrıca AB’nin Rus enerji kaynaklarını satın almayı reddetmesini ‘bürokratik aptallık’ olarak nitelendirerek, Avrupalıların doğalgaz için Amerikalılardan yaklaşık 9 kat daha fazla ödeme yaptığının altını çizdi.
RDIF Başkanı, “Rusya'nın GSYİH'ye oranla borcu yaklaşık yüzde 17 iken, AB'de bu oran yüzde 83'ün üzerindedir. Dolayısıyla, AB'nin borç yükü dört kat daha fazladır” ifadelerini kullandı.
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