https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/korku-sinemasinin-efsanesi-tim-curry-80-yasinda-hayatini-kaybetti-1108271205.html

Korku sinemasının efsanesi Tim Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti

Korku sinemasının efsanesi Tim Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

'The Rocky Horror Picture Show' filmindeki Dr. Frank-N-Furter ve Stephen King'in ‘It’ uyarlamasındaki Pennywise karakterleriyle hafızalara kazınan İngiliz... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T18:35+0300

2026-08-26T18:35+0300

2026-08-26T19:03+0300

yaşam

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Amerikan magazin portalı TMZ'nin aktardığına göre Curry, salı gecesi Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi. Kolluk kuvvetlerinden kaynaklar, polisin yerel saatle 23.23'te oyuncunun evine gittiğini ve olayda şüpheli bir durum bulunmadığını belirtti. Curry'nin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.Tim Curry kimdir?19 Nisan 1946'da İngiltere'nin Cheshire bölgesinde dünyaya gelen Timothy James Curry, oyunculuk kariyerine 1968'de Londra'daki "Hair" müzikalinde başladı.Curry'nin kariyerindeki büyük kırılma ise Richard O'Brien'ın yazdığı "The Rocky Horror Show" müzikalindeki Dr. Frank-N-Furter rolü oldu. Curry, 1973'te Londra'da sahnelenen yapımda ilk kez canlandırdığı karakteri daha sonra Los Angeles ve Broadway'de de oynadı.1975'te müzikalin sinema uyarlaması olan "The Rocky Horror Picture Show"da da Frank-N-Furter rolünü üstlenen Curry, filmle dünya çapında tanındı.Korku sinemasının unutulmazları arasındaCurry, 1990 yılında Stephen King'in "It" adlı eserinin televizyon uyarlamasında canlandırdığı Pennywise karakteriyle yeni bir kuşağın hafızasına kazındı.Kırmızı saçları, makyajı ve ürkütücü performansıyla Pennywise, televizyon tarihinin en tanınan korku karakterlerinden biri haline geldi. Curry, daha sonraki yıllarda rolüyle ilgili konuşurken Pennywise'ı "harika bir rol" olarak nitelendirmişti.'Clue', 'Annie' ve 'Evde Tek Başına 2'Curry'nin kariyeri Frank-N-Furter ve Pennywise ile sınırlı değildi.1982 yapımı "Annie" filminde Rooster Hannigan'ı, 1985 yapımı "Clue"da uşak Wadsworth'ü ve aynı yıl Ridley Scott'ın yönettiği "Legend" filminde Darkness karakterini canlandırdı.1990'da "The Hunt for Red October" filminde Sean Connery ile aynı kadroda yer alan Curry, 1992'de "Home Alone 2: Lost in New York" filminde otel görevlisi rolüyle izleyici karşısına çıktı. Daha sonraki yıllarda "Muppet Treasure Island", "The Three Musketeers", "Congo" ve "Scary Movie 2" gibi yapımlarda rol aldı.2012'de felç geçirmiştiCurry, 2012 yılında ciddi bir felç geçirdi. Uzun süren rehabilitasyon sürecinin ardından oyunculuk çalışmalarına devam etti.Oyuncunun resmi biyografisine göre 2016'da "The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again" yapımında Anlatıcı rolüyle yer aldı. 2020'de ise "The Rocky Horror Show"un yardım amaçlı özel okumasında Frank-N-Furter karakterine yeniden hayat verdi.Curry, geçen yıl yayımlanan anı kitabı "Vagabond" döneminde verdiği bir röportajda felç sonrası halen yürüyemediğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/dolly-parton-80-yasinda-hayatini-kaybetti-1108242563.html

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