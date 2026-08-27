https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/adanadaki-antik-kentte-10-mezar-bulundu-buyuk-iskender-detayi-dikkat-cekti-1108288431.html

Adana’daki antik kentte 10 mezar bulundu: Büyük İskender detayı dikkat çekti

Adana’daki antik kentte 10 mezar bulundu: Büyük İskender detayı dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Adana’daki Aigeai Antik Kenti nekropolünde yürütülen kurtarma kazılarında Helenistik Dönem’e tarihlenen 10 mezar ortaya çıkarıldı. Kazılarda gözyaşı şişeleri... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T12:05+0300

2026-08-27T12:05+0300

2026-08-27T12:05+0300

yaşam

büyük i̇skender

adana

ceyhan nehri

roma

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Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki Aigeai Antik Kenti nekropolünde yürütülen kurtarma kazılarında, Helenistik Dönem’e tarihlenen 10 mezar gün ışığına çıkarıldı. Mezarlarda pişmiş toprak lahitlerin yanı sıra “mezar hediyeleri” olduğu değerlendirilen gözyaşı şişeleri ve kap parçaları bulundu.Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Adana Müze Müdürlüğünce yürütülen arkeolojik çalışmalar, yaklaşık 33 dönümlük nekropol alanında yoğunlaştı. İlk etapta bölgede yaklaşık 30 mezarın bulunduğu tespit edildi.10 mezar ortaya çıkarıldıCeyhan Nehri’nin doğusunda bulunan ve geçmişte liman kenti olarak öne çıkan bölgede gerçekleştirilen kazılar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir’in bilimsel danışmanlığında sürdürülüyor.Staj yapan arkeoloji öğrencilerinin de katıldığı çalışmalarda, koridorlu ve merdivenli kaya oyma mezarlar ile sandık türü mezarlardan 10’u ortaya çıkarıldı.Kazılarda ayrıca pişmiş topraktan lahitler ile “mezar hediyeleri” olduğu değerlendirilen gözyaşı şişeleri ve kap parçaları bulundu.Nekropol Roma Dönemi’nde de kullanılmışDoç. Dr. Faris Demir, geçmişi Helenistik Dönem’e (milattan önce 323-31) uzanan nekropolün Roma Dönemi’nde de kullanıldığını belirtti.Kazılar ilerledikçe daha fazla mezarın ortaya çıkarılacağını ifade eden Demir, mezarların özelliklerini şöyle anlattı:"Mezarların, Orta Çağ'dan günümüze kadar tahribata uğradığını görmekteyiz. Sandık mezarların kenarları kireç harçla sıvanmış, bazılarında harcın üzeri rozet motifleriyle süslenmiş. Kaya mezarlarda da cenazenin konulduğu kaya içine oyulmuş platformlar yer alıyor. Mezarların koruma altına alınmasına yönelik proje geliştirmeye başladık."Bulunan eserler Adana Müzesi’nde sergilenecekKazılarda çok sayıda “mezar hediyesi” bulunduğunu aktaran Demir, eserlerin restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.Demir, şu ifadeleri kullandı:"Gözyaşı şişeleri, kap parçaları, pişmiş topraktan lahitler ortaya çıkarıldı. Bu eserlerin, Adana Müzesi'nde sergilenmek üzere restorasyonları yapılmaktadır. Bu alandaki mezarları da ilerleyen dönemde restorasyonla turizme kazandırmayı planlamaktayız."'Makedon askerlere ait olma ihtimali bulunmaktadır'Kazı alanındaki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri mezarların kimlere ait olabileceğine ilişkin oldu. Demir, Eski Makedonya Kralı Büyük İskender’in, milattan önce 333 yılındaki İssos Savaşı’nın hazırlıklarını bu bölgede yaptığını belirtti.Demir, Aigeai Antik Kenti ile Makedon askerler arasındaki bağlantıya ilişkin şunları söyledi:"Aigeai Antik Kenti, Büyük İskender'in anısına Makedon askerler tarafından kurulmuştur. Bu nedenle burada ortaya çıkardığımız Helenistik Dönem mezarlarının Makedon askerlere ait olma ihtimali bulunmaktadır. Bir kısmının bu askerlere ait olduğunu düşünmekteyiz."

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