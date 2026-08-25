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CHP, 'mutlak butlan' temyiz başvurusunu geri çekti
CHP, 'mutlak butlan' temyiz başvurusunu geri çekti
Sputnik Türkiye
CHP yönetimi, 'mutlak butlan' kararına karşı Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T17:39+0300
2026-08-25T18:06+0300
poli̇ti̇ka
chp
mutlak butlan
temyiz
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CHP yönetimi, 38. Olağan Kurultay’ın 'mutlak butlan' gerekçesiyle geçersiz sayılmasına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı yaptığı Yargıtay temyiz başvurusundan vazgeçti.Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de başvurusunu geri çekmesi halinde mahkeme kararı kesinleşecek.
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chp, mutlak butlan, temyiz, temyiz mahkemesi
chp, mutlak butlan, temyiz, temyiz mahkemesi

CHP, 'mutlak butlan' temyiz başvurusunu geri çekti

17:39 25.08.2026 (güncellendi: 18:06 25.08.2026)
© Muhammed Abdullah KurtarKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© Muhammed Abdullah Kurtar
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CHP yönetimi, 'mutlak butlan' kararına karşı Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti.
CHP yönetimi, 38. Olağan Kurultay’ın 'mutlak butlan' gerekçesiyle geçersiz sayılmasına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı yaptığı Yargıtay temyiz başvurusundan vazgeçti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de başvurusunu geri çekmesi halinde mahkeme kararı kesinleşecek.
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