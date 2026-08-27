https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/meteorolojiden-10-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-gece-saatlerine-kadar-surecek-1108292335.html
Meteoroloji’den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı: Gece saatlerine kadar sürecek
Meteoroloji’den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı: Gece saatlerine kadar sürecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara’nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yarın 10 ilde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T13:29+0300
2026-08-27T13:29+0300
2026-08-27T13:29+0300
türki̇ye
meteoroloji genel müdürlüğü
batı karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz ve Marmara’nın kuzeydoğusunda yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle uyarıda bulundu. Açıklamaya göre yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.Yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren ise Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Kuvvetli yağış sabah saatlerinde başlayacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, kuvvetli sağanak ilk olarak yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde etkisini gösterecek.Öğle saatlerinden itibaren yağışların Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyorKuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji, yağışların beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.Ani sel, su baskını ve heyelan uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların etkili olacağı bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yerel dolu yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/narin-guran-cinayetinde-faili-mechul-basvurusu-reddedildi-1108290680.html
türki̇ye
batı karadeniz
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meteoroloji genel müdürlüğü, batı karadeniz
meteoroloji genel müdürlüğü, batı karadeniz
Meteoroloji’den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı: Gece saatlerine kadar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara’nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yarın 10 ilde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların gece saatlerine kadar sürmesi öngörülürken ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırıma karşı tedbir çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz ve Marmara’nın kuzeydoğusunda yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle uyarıda bulundu. Açıklamaya göre yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren ise Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağış sabah saatlerinde başlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, kuvvetli sağanak ilk olarak yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde etkisini gösterecek.
Öğle saatlerinden itibaren yağışların Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor
Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji, yağışların beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Ani sel, su baskını ve heyelan uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların etkili olacağı bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yerel dolu yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.