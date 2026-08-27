https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kuba-disisleri-bakani-rodriguez-kubali-bilim-insanlari-abd-ambargosuna-ragmen-yeni-bir-kanser-1108277892.html

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez: Kübalı bilim insanları ABD ambargosuna rağmen yeni bir kanser tedavisi geliştirdi

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez: Kübalı bilim insanları ABD ambargosuna rağmen yeni bir kanser tedavisi geliştirdi

Sputnik Türkiye

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Kübalı bilim insanlarının ABD’nin ekonomik yaptırımlarına rağmen kansere yönelik yeni bir tedavi adayı geliştirdiğini... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T02:30+0300

2026-08-27T02:30+0300

2026-08-27T02:30+0300

dünya

abd

bruno rodriguez

küba

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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez yaptığı açıklamada, Kübalı bilim insanlarının Moleküler İmmünoloji Merkezi'nde çalıştıkları süre boyunca, ABD'nin adaya karşı aldığı ekonomik önlemlere rağmen kansere karşı yeni bir tedavi geliştirdiklerini söyledi.Rodriguez yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandıBakan, tıbbi alandaki bu atılımın, Küba'ya uygulanan petrol ambargosu ve ilaç ve hammadde sevkiyatını sınırlayan diğer kısıtlayıcı önlemlere rağmen gerçekleştiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/iran-disisleri-bakanligi-sozcusu-bekayi--uss-abraham-lincoln-ucak-gemisinin-yeni-gorevi-tatil-1108277788.html

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