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Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez: Kübalı bilim insanları ABD ambargosuna rağmen yeni bir kanser tedavisi geliştirdi
Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez: Kübalı bilim insanları ABD ambargosuna rağmen yeni bir kanser tedavisi geliştirdi
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Kübalı bilim insanlarının ABD’nin ekonomik yaptırımlarına rağmen kansere yönelik yeni bir tedavi adayı geliştirdiğini... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez yaptığı açıklamada, Kübalı bilim insanlarının Moleküler İmmünoloji Merkezi'nde çalıştıkları süre boyunca, ABD'nin adaya karşı aldığı ekonomik önlemlere rağmen kansere karşı yeni bir tedavi geliştirdiklerini söyledi.Rodriguez yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandıBakan, tıbbi alandaki bu atılımın, Küba'ya uygulanan petrol ambargosu ve ilaç ve hammadde sevkiyatını sınırlayan diğer kısıtlayıcı önlemlere rağmen gerçekleştiğini belirtti.
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abd, bruno rodriguez, küba

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez: Kübalı bilim insanları ABD ambargosuna rağmen yeni bir kanser tedavisi geliştirdi

02:30 27.08.2026
© AFP 2023Küba bayrağı
Küba bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AFP 2023
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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Kübalı bilim insanlarının ABD’nin ekonomik yaptırımlarına rağmen kansere yönelik yeni bir tedavi adayı geliştirdiğini açıkladı.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez yaptığı açıklamada, Kübalı bilim insanlarının Moleküler İmmünoloji Merkezi'nde çalıştıkları süre boyunca, ABD'nin adaya karşı aldığı ekonomik önlemlere rağmen kansere karşı yeni bir tedavi geliştirdiklerini söyledi.
Rodriguez yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı

"Moleküler İmmünoloji Merkezi'ndeki (CIM) Kübalı bilim insanları, bağışıklık sisteminin tümör hücrelerine karşı tepkisini uyarmak için uluslararası alanda kullanılan tedavilerden biri olan pembrolizumab ile benzer özellikler taşıyan 2C12 adlı terapötik adayı geliştirdi"

"Bu tedavinin geliştirilmesi, Kübalı bilim insanlarının özellikle Küba'da önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan kanser tedavisinde tıp alanında bağımsızlık elde etme çabalarını kanıtlıyor"

Bakan, tıbbi alandaki bu atılımın, Küba'ya uygulanan petrol ambargosu ve ilaç ve hammadde sevkiyatını sınırlayan diğer kısıtlayıcı önlemlere rağmen gerçekleştiğini belirtti.
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