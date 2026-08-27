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Bakan Uraloğlu duyurdu: Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
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zafer bayramı
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
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abdulkadir uraloğlu
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz olacak.30 Ağustos için duyuruldu: Bayramda ücretsizUraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını belirtti.Hangi ulaşımlar ücretsiz?İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini kaydeden Uraloğlu, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadesini kullandı.
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sirkeci, zafer bayramı, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, i̇zban, i̇stanbul, abdulkadir uraloğlu, ücretsiz ulaşım
sirkeci, zafer bayramı, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, i̇zban, i̇stanbul, abdulkadir uraloğlu, ücretsiz ulaşım

Bakan Uraloğlu duyurdu: Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak

10:52 27.08.2026 (güncellendi: 11:25 27.08.2026)
© Abdülhamid Hoşbaşİstanbul havalimanı metro
İstanbul havalimanı metro - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Abdülhamid Hoşbaş
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz olacak.

30 Ağustos için duyuruldu: Bayramda ücretsiz

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını belirtti.

Hangi ulaşımlar ücretsiz?

İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğini kaydeden Uraloğlu, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadesini kullandı.
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