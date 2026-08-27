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Köpek yavrusunu tüfekle öldüren şüpheliye ev hapsi
Köpek yavrusunu tüfekle öldüren şüpheliye ev hapsi
Sputnik Türkiye
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, bahçesine girdiği iddiasıyla sahipsiz bir köpek ve yavrusunu elindeki cisimle yaralayan, ardından yavruyu tüfekle ateş ederek... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, sahipsiz bir köpek ile yavrusunu yaraladığı, ardından yavruyu tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli Y.I. hakkında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Olay, Cumhuriyet Mahallesi 570. Sokak’ta meydana geldi. Y.I’nın, evinin bahçesine girdiği iddiasıyla sahipsiz bir köpek ve yavrusunu elindeki cisimle vurarak yaraladığı belirtildi. Şüphelinin daha sonra köpek yavrusunu tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürüldü.İhbar üzerine gözaltına alındıOlayın ihbar edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Şüpheli Y.I., polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimliğe çıkarıldı.Şüpheli hakkında ev hapsi kararıHakimlik, Y.I. hakkında “Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek” suçundan “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Böylece şüpheli hakkında ev hapsi kararı uygulanmış oldu.Eskişehir Barosu: Sürecin takipçisi olacağızEskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ozan Akbe, olayla ilgili hukuki süreci takip edeceklerini açıkladı.Akbe, caydırıcılığın sağlanması amacıyla şüpheli hakkında kanunun öngördüğü üst sınırdan ceza verilmesini talep edeceklerini belirterek sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.
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eskişehir, köpek
eskişehir, köpek

Köpek yavrusunu tüfekle öldüren şüpheliye ev hapsi

15:09 27.08.2026
mahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, bahçesine girdiği iddiasıyla sahipsiz bir köpek ve yavrusunu elindeki cisimle yaralayan, ardından yavruyu tüfekle ateş ederek öldürdüğü belirtilen Y.I. gözaltına alındı.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, sahipsiz bir köpek ile yavrusunu yaraladığı, ardından yavruyu tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli Y.I. hakkında “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 570. Sokak’ta meydana geldi. Y.I’nın, evinin bahçesine girdiği iddiasıyla sahipsiz bir köpek ve yavrusunu elindeki cisimle vurarak yaraladığı belirtildi. Şüphelinin daha sonra köpek yavrusunu tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürüldü.

İhbar üzerine gözaltına alındı

Olayın ihbar edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Şüpheli Y.I., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimliğe çıkarıldı.

Şüpheli hakkında ev hapsi kararı

Hakimlik, Y.I. hakkında “Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek” suçundan “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Böylece şüpheli hakkında ev hapsi kararı uygulanmış oldu.

Eskişehir Barosu: Sürecin takipçisi olacağız

Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ozan Akbe, olayla ilgili hukuki süreci takip edeceklerini açıkladı.
Akbe, caydırıcılığın sağlanması amacıyla şüpheli hakkında kanunun öngördüğü üst sınırdan ceza verilmesini talep edeceklerini belirterek sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.
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