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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kievden-herson-sakinlerine-kenti-terk-etme-cagrisi-1108304642.html
Kiev'den, Herson sakinlerine kenti terk etme çağrısı
Kiev'den, Herson sakinlerine kenti terk etme çağrısı
Sputnik Türkiye
Kiev tarafından atanan Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, kent sakinlerine daha güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. Prokudin... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kiev yönetimi, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson kentinin sakinlerine, imkanları bulunması halinde daha güvenli bölgelere gitme çağrısında bulundu.Kiev tarafından atanan Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Eğer imkanınız, daha güvenli bölgelerde akrabalarınız veya arkadaşlarınız varsa, gidin” ifadelerini kullandı.Prokudin, yaklaşan kış döneminde termik santral ve diğer kritik altyapı tesislerinin olağan düzende çalışacağına güvenilemeyeceğini belirtti.Kentin, birkaç saat ya da günle sınırlı kalmayacak şekilde daha uzun süre elektrik ve ısıtma hizmetlerinden yoksun kalabileceği uyarısında bulunan Prokudin, halkın bu ihtimale karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rus-askeri-uzman-slavyansk-kramatorsk-hattindaki-ukrayna-savunmasi-ciddi-baski-altinda-1108300663.html
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ukrayna, kiev, herson, elektrik, ısıtma, telegram
ukrayna, kiev, herson, elektrik, ısıtma, telegram

Kiev'den, Herson sakinlerine kenti terk etme çağrısı

22:52 27.08.2026
© Sputnik / РИА НовостиHerson şehri
Herson şehri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Sputnik / РИА Новости
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Kiev tarafından atanan Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, kent sakinlerine daha güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. Prokudin, kış aylarında elektrik ve ısıtma hizmetlerinde uzun süreli kesintiler yaşanabileceği uyarısı yaptı.
Kiev yönetimi, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson kentinin sakinlerine, imkanları bulunması halinde daha güvenli bölgelere gitme çağrısında bulundu.
Kiev tarafından atanan Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Eğer imkanınız, daha güvenli bölgelerde akrabalarınız veya arkadaşlarınız varsa, gidin” ifadelerini kullandı.
Prokudin, yaklaşan kış döneminde termik santral ve diğer kritik altyapı tesislerinin olağan düzende çalışacağına güvenilemeyeceğini belirtti.
Kentin, birkaç saat ya da günle sınırlı kalmayacak şekilde daha uzun süre elektrik ve ısıtma hizmetlerinden yoksun kalabileceği uyarısında bulunan Prokudin, halkın bu ihtimale karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus askeri uzman: Slavyansk-Kramatorsk hattındaki Ukrayna savunması ciddi baskı altında
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