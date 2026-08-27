https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kievden-herson-sakinlerine-kenti-terk-etme-cagrisi-1108304642.html

Kiev'den, Herson sakinlerine kenti terk etme çağrısı

Kiev'den, Herson sakinlerine kenti terk etme çağrısı

Sputnik Türkiye

Kiev tarafından atanan Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, kent sakinlerine daha güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. Prokudin... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T22:52+0300

2026-08-27T22:52+0300

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Kiev yönetimi, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson kentinin sakinlerine, imkanları bulunması halinde daha güvenli bölgelere gitme çağrısında bulundu.Kiev tarafından atanan Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Eğer imkanınız, daha güvenli bölgelerde akrabalarınız veya arkadaşlarınız varsa, gidin” ifadelerini kullandı.Prokudin, yaklaşan kış döneminde termik santral ve diğer kritik altyapı tesislerinin olağan düzende çalışacağına güvenilemeyeceğini belirtti.Kentin, birkaç saat ya da günle sınırlı kalmayacak şekilde daha uzun süre elektrik ve ısıtma hizmetlerinden yoksun kalabileceği uyarısında bulunan Prokudin, halkın bu ihtimale karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

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