https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/kievden-herson-sakinlerine-kenti-terk-etme-cagrisi-1108304642.html
Kiev'den, Herson sakinlerine kenti terk etme çağrısı
Kiev'den, Herson sakinlerine kenti terk etme çağrısı
Sputnik Türkiye
Kiev tarafından atanan Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, kent sakinlerine daha güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. Prokudin... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T22:52+0300
2026-08-27T22:52+0300
2026-08-27T22:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
herson
elektrik
ısıtma
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084592301_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_e6246346146370ac597094f5a59292cc.jpg
Kiev yönetimi, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson kentinin sakinlerine, imkanları bulunması halinde daha güvenli bölgelere gitme çağrısında bulundu.Kiev tarafından atanan Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Eğer imkanınız, daha güvenli bölgelerde akrabalarınız veya arkadaşlarınız varsa, gidin” ifadelerini kullandı.Prokudin, yaklaşan kış döneminde termik santral ve diğer kritik altyapı tesislerinin olağan düzende çalışacağına güvenilemeyeceğini belirtti.Kentin, birkaç saat ya da günle sınırlı kalmayacak şekilde daha uzun süre elektrik ve ısıtma hizmetlerinden yoksun kalabileceği uyarısında bulunan Prokudin, halkın bu ihtimale karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rus-askeri-uzman-slavyansk-kramatorsk-hattindaki-ukrayna-savunmasi-ciddi-baski-altinda-1108300663.html
ukrayna
kiev
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084592301_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_c7aed0e9f0f54ab663dda834299113cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, kiev, herson, elektrik, ısıtma, telegram
ukrayna, kiev, herson, elektrik, ısıtma, telegram
Kiev'den, Herson sakinlerine kenti terk etme çağrısı
Kiev tarafından atanan Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, kent sakinlerine daha güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu. Prokudin, kış aylarında elektrik ve ısıtma hizmetlerinde uzun süreli kesintiler yaşanabileceği uyarısı yaptı.
Kiev yönetimi, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Herson kentinin sakinlerine, imkanları bulunması halinde daha güvenli bölgelere gitme çağrısında bulundu.
Kiev tarafından atanan Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Eğer imkanınız, daha güvenli bölgelerde akrabalarınız veya arkadaşlarınız varsa, gidin” ifadelerini kullandı.
Prokudin, yaklaşan kış döneminde termik santral ve diğer kritik altyapı tesislerinin olağan düzende çalışacağına güvenilemeyeceğini belirtti.
Kentin, birkaç saat ya da günle sınırlı kalmayacak şekilde daha uzun süre elektrik ve ısıtma hizmetlerinden yoksun kalabileceği uyarısında bulunan Prokudin, halkın bu ihtimale karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.