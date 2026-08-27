https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/istanbulda-okullarin-acilacagi-gun-toplu-ulasim-ucretsiz-olacak-3-bin-665-ilave-sefer-planlandi-1108292990.html

İstanbul’da okulların açılacağı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak: 3 bin 665 ilave sefer planlandı

İstanbul’da okulların açılacağı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak: 3 bin 665 ilave sefer planlandı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü 06.00-16.00 saatlerinde, bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarının... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T13:50+0300

2026-08-27T13:50+0300

2026-08-27T13:50+0300

türki̇ye

i̇stanbul

pelin alpkökin

adalar

ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ukome

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle kent genelinde uygulanacak ulaşım ve trafik tedbirlerini içeren eylem planı paylaşıldı.Plan kapsamında okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü saat 06.00-16.00 arasında, bilet entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi öngörülüyor. İETT, metrobüs ve Metro İstanbul’da ise toplam 3 bin 665 ilave sefer planlanıyor.14 Eylül’de toplu ulaşım ücretsiz olacakİBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirilen UKOME toplantısında, yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar ele alındı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İBB, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasının yer aldığı eylem planına ilişkin sunum yapıldı.Plan doğrultusunda 14 Eylül Pazartesi günü 06.00-16.00 saatlerinde toplu ulaşımın ücretsiz olması öngörülüyor.3 bin 665 ilave sefer planlanıyorOkulların açılmasıyla İstanbul’da yaklaşık 18 bin okul servis aracının trafiğe çıkması ve yaklaşık 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor.Toplu ulaşım kullanımını artırmak amacıyla İETT, metrobüs ve Metro İstanbul’da 3 bin 665 ilave seferle kapasite artışına gidilmesi planlanıyor.Bu seferlerle yaklaşık 790 bin 830 yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesi, trafikten ise yaklaşık 674 bin 809 aracın çekilmesi hedefleniyor.Okul çevrelerinde trafik düzenlemeleri yapılacakTrafik güvenliğinin artırılması amacıyla okul çevrelerinde yol ve trafik düzenlemeleri gerçekleştirilecek.Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ocak ayında başlatılan sinyalizasyon bakım, onarım, yıkama ve programlama işlemlerinin okullar açılmadan tamamlanması planlanıyor.Okul çevrelerindeki yaya geçitlerinin düşey işaretlerinin bakım ve onarımları da eğitim öğretim dönemi başlamadan bitirilecek. Trafik Şube Müdürlüğünce hazırlanan “Ben Duyarlı Sürücüyüm” levhaları ise sinyal direklerine bir hafta süreyle asılacak.Okul servisleri denetlenecekÖğrencilerin adres ve iletişim bilgilerinin okul müdürlüklerinden alınarak okul servislerinin güzergahlarının belirlenmesi planlanıyor.Servis araçları, şoförler ve rehber personelin ilgili mevzuata uygun çalışması için bilgilendirme yapılacak. Şoförlerin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgeleri de İBB’nin ilgili sistemi üzerinden kontrol edilecek.Servislerde taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmaması ve öğrencilerin belirlenen indirme-bindirme noktaları dışında araçlardan indirilmemesi sağlanacak.İstanbul Emniyeti binlerce personelle sahada olacakİstanbul Emniyet Müdürlüğü, 808 noktada 1496 ekip ve 3 bin 151 personel, 569 Çocuk Şube Müdürlüğü ekibi, 47 Mobil Okul Timi ve 331 ekipten oluşan yoğunlaştırılmış güvenlik uygulaması gerçekleştirecek.Trafik güvenliği açısından önem taşıyan 478 noktada ise 309 ekip, 177 motosikletli ve 39 yayadan oluşan toplam 866 personel görev yapacak.Maddi hasarlı kazalara 33 çekiciyle müdahale edilmesi, okul çevrelerindeki önemli kavşaklarda 10 ekibin, okul önü ve çevrelerinde ise 100 yunus ekibinin görevlendirilmesi planlanıyor.İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk alanındaki okulların önleri ve yakınlarında trafik, emniyet ve asayiş tedbirleri alacak.231 zabıta personeli görev yapacakİBB Zabıta Daire Başkanlığınca 111 ekipteki 231 zabıta personelinin aktif olarak okullarda görev yapması planlanıyor.Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 8 çekici aracı hizmet verecek, sabah ve akşam saatlerinde trafik denetimi ve yönlendirmeler gerçekleştirilecek.Yol ve altyapı çalışmalarına bir hafta ara verilecekOkulların açıldığı hafta yol bakım ve altyapı çalışmalarının yürütüldüğü şantiyelerde çalışma yapılmayacak.Mevcut çalışmaların okul açılışı öncesinde tamamlanması ve trafik sirkülasyonunu etkileyebilecek ana arterlerdeki malzemelerin kaldırılması planlanıyor.Devam etmesi zorunlu çalışmalar ise 22.00-05.00 saatlerinde gece vardiyasında sürdürülecek. Acil durumlara müdahale için 7 gün 24 saat nöbetçi ekip bulundurulacak.İstanbul trafiği üç gün boyunca AKOM’dan izlenecekYeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla İBB ve eğitimle ilgili kurumların Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) ve AKOM’da saat 07.00 itibarıyla toplanarak üç gün boyunca görev yapması planlanıyor.Kent içi trafik kameraları üzerinden İstanbul trafiği takip edilecek ve yoğunluk oluşan arterlere ilgili birimlerin hızlı şekilde müdahale etmesi sağlanacak.Adalar’daki 60 elektrikli araç için uzatma teklifi reddedildiUKOME toplantısında, Adalar’daki elektrikli araçların 30 Temmuz’da dolan tescil süresinin 30 Eylül 2027’ye kadar uzatılmasına yönelik teklif de görüşüldü.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, yaklaşık 6 yıldır bu araçların tescillerinin UKOME kararıyla uzatıldığını hatırlatarak, bundan sonraki dönem için tescilin uzatılmaması yönünde görüş bildirdi.Toplam 60 elektrikli aracın tescil süresinin uzatılmasını içeren teklif oy çokluğuyla reddedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/meteorolojiden-10-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-gece-saatlerine-kadar-surecek-1108292335.html

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i̇stanbul, pelin alpkökin, adalar, ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ukome