https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/istanbul-valiligi-ve-akom-uyardi-serin-hava-dalgasi-geliyor-saganak-yagis-icin-tarih-verildi-1108297161.html

İstanbul Valiliği ve AKOM uyardı: Serin hava dalgası geliyor, sağanak yağış için tarih verildi

İstanbul Valiliği ve AKOM uyardı: Serin hava dalgası geliyor, sağanak yağış için tarih verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, kentin yarın sabahtan itibaren yağışlı sistemin etkisine gireceğini açıkladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T16:19+0300

2026-08-27T16:19+0300

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i̇stanbul valiliği

valilik

sağanak

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Yurt genelinde etkili olan sıcak hava yerini serin ve yağışlı sisteme bırakırken, İstanbul’da hava sıcaklıklarının yarından itibaren belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul’un yarın sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.Sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşecekİstanbul Valiliği, hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceğini açıkladı.Yağışlı sistemin cumartesi akşam saatlerinde İstanbul’u terk etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise pazartesi gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesinin beklendiği kaydedildi.Rüzgarın hızı 60 kilometreye ulaşacakKentte sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor.Valiliğin açıklamasına göre rüzgarın kuzeyli yönlerden yarın ve cumartesi günü orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.Rüzgar hızının yarın saatte 40 ila 60 kilometreye, cumartesi günü ise saatte 30 ila 50 kilometreye ulaşması bekleniyor.AKOM’dan İstanbul için sağanak uyarısıAKOM da İstanbul’da beklenen hava değişimine ilişkin açıklama yaptı. Kent genelinde cumartesi öğle saatlerine kadar sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini bildirdi.AKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İstanbul'da cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4°C altına gerileyerek (25-27°C) civarında olacağı öngörülüyor. Pazar günü itibarıyla tekrardan az bulutlu ve açık gökyüzünün yaşanması beklenirken, aralıklarla kuvvetli(10-40 km/s) şekilde esen Poyraz(kuzey-doğu) yönlü rüzgarlar serinlik vermeye devam edecektir."

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