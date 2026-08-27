https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/israilli-milletvekili-zvi-sukkot-filistinlilere-ait-aniti-balyozla-parcaladi-1108292164.html

İsrailli milletvekili Zvi Sukkot, Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı

İsrailli milletvekili Zvi Sukkot, Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı

Sputnik Türkiye

İsrail'in milletvekili Zvi Sukkot, Batı Şeria'daki Filistinlilere ait bir anıta balyozla zarar verdi. Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

2026-08-27T13:20+0300

2026-08-27T13:20+0300

2026-08-27T13:21+0300

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İsrail’de Dini Siyonizm Partisi mensubu milletvekili Zvi Sukkot, salı günü (25 Ağustos) Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Madama köyüne gitti. Ziyaret, Batı Şeria'daki köylere yönelik bir gezi kapsamında düzenlenmişti.Sukkot, anıtın yıkılma görüntülerini paylaştıSukkot'un paylaştığı görüntülerde, geçmiş çatışmalarda öldürülen Filistinlilerin anısına yapılmış bir anıtın bulunduğu alanda görülüyor. Sukkot, anıtın "terörü yücelttiğini" savunarak kaldırılması gerektiğini söyledi.İsrailli milletvekili X hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün Yahudilerin katillerini yücelten devasa bir anıt gören her çocuk, terörist olmayı hayal edecektir" ifadelerini kullandı.İsrail ordusu: Askerler yanıltıldıOlay sırasında İsrail askerleri de bölgede bulunuyordu. Askerler, Sukkot ve beraberindeki kişilere güvenlik sağlamakla görevlendirilmişti.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Sukkot'un "anıt ziyareti" için koruma talep ettiğini ancak daha sonra üzerinde anlaşılmış planın dışına çıktığını açıkladı.IDF yaptığı açıklamada, "Koordinasyonun aksine, katılımcılar aldatıcı ve manipülatif şekilde, yetki olmaksızın ve onaylanan çerçeveyi tamamen ihlal ederek hareket etti" ifadelerini kullandı.Orduya göre askerler, anıtın yıkılmaya başlanmasının ardından komutanlarıyla iletişime geçti ve köye giren grubu bölgeden çıkarmaları yönünde talimat aldı.İsrail ordusu, olayın milletvekili ve beraberindekilere sağlanan korumanın "ciddi şekilde kötüye kullanılması" anlamına geldiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/nepal-tibet-sinirindaki-sel-felaketinde-can-kaybi-270e-yukseldi-1108290480.html

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