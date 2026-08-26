https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/katar-basbakani-al-sani-hurmuz-bogazi-icin-tahrana-gidiyor-1108276202.html

Katar Başbakanı Al Sani, Hürmüz Boğazı için Tahran’a gidiyor

Katar Başbakanı Al Sani, Hürmüz Boğazı için Tahran’a gidiyor

Sputnik Türkiye

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakerelerin ele... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T23:02+0300

2026-08-26T23:02+0300

2026-08-26T23:02+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇ran

katar

hürmüz boğazı

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari hesabından yaptığı açıklamada, Al Sani’nin 27 Ağustos Perşembe günü Tahran’da İranlı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.Ensari, görüşmelerin odağında gerilimin azaltılması ve diyalog zemininin oluşturulmasına yönelik hazırlıkların bulunacağını belirtti.Katar’ın anlaşmazlıkların çözümünde diplomasi ve diyaloğun tek yol olduğu yönündeki tutumunu yineleyen Ensari, Al Sani’nin temaslarında ayrıca Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğü ile Boğaz’dan geçişlerin 28 Şubat öncesindeki durumuna döndürülmesi konularının görüşüleceğini kaydetti.İran da ziyareti doğruladıİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Al Sani’nin yarın Tahran’a geleceğini doğruladı. Bekayi, ziyaretin İran-Katar ilişkilerinin geliştirilmesi ile bölgesel barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik istişareler kapsamında gerçekleştirileceğini ifade etti.Katar’ın, son aylarda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının ardından bölgesel gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye yönelik yapıcı girişimlerine dikkat çeken Bekayi, Al Sani’nin İranlı yetkililerle görüşmelerinde Katar ve diğer ülkelerin arabuluculuk çabalarının sürdürülmesi ve bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.

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