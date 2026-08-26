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Muğla'da 2021'de yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı iddiasına DMM'den yanıt: 'Orman alanı değil'
Muğla'da 2021'de yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı iddiasına DMM'den yanıt: 'Orman alanı değil'
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu alanların orman alanı... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönünde gündemde bulunan iddialara yönelik açıklama yaptı.İddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada iddiaya konu görüntü ve içeriklerde işaret edilen Beyciler Mahallesi 101 ada 15, 16 ve 115 numaralı parseller ile 102 ada 1 numaralı parselin orman alanı olmadığı aktarıldı.Açıklamada resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazların şahıslar adına kayıtlı sahipli araziler olduğu bildirildi.Milas ve Marmaris'te 2021 yılında meydana gelen yangınlarda zarar gören orman alanlarında ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği ifade edildi.Açıklamada Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) verilerine göre de Türkiye'nin, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında 3. Avrupa'da ise 1. sırada olduğu belirtilirken şu ifadeler de yer aldı:
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dezenformasyonla mücadele merkezi, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), ab temel haklar kurumu (fra), orman, muğla
dezenformasyonla mücadele merkezi, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), ab temel haklar kurumu (fra), orman, muğla
Muğla'da 2021'de yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı iddiasına DMM'den yanıt: 'Orman alanı değil'
20:03 26.08.2026 (güncellendi: 20:04 26.08.2026)
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu alanların orman alanı olmadığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönünde gündemde bulunan iddialara yönelik açıklama yaptı.
İddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada iddiaya konu görüntü ve içeriklerde işaret edilen Beyciler Mahallesi 101 ada 15, 16 ve 115 numaralı parseller ile 102 ada 1 numaralı parselin orman alanı olmadığı aktarıldı.
Açıklamada resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazların şahıslar adına kayıtlı sahipli araziler olduğu bildirildi.
Milas ve Marmaris'te 2021 yılında meydana gelen yangınlarda zarar gören orman alanlarında ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) verilerine göre de Türkiye'nin, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında 3. Avrupa'da ise 1. sırada olduğu belirtilirken şu ifadeler de yer aldı:
Arazi ve kadastro statüsü kontrol edilmeden, arsa niteliğindeki mülkler üzerinden, 'yanan ormanlar betona teslim edildi' algısı oluşturmaya çalışan dezenformasyon ve provokasyonlara itibar edilmemesi, resmi açıklama ve kaynakların esas alınması önemle rica olunur.