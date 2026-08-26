https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/muglada-2021de-yanan-orman-alanlarinin-yapilasmaya-acildigi-iddiasina-dmmden-yanit-orman-alani-1108274266.html

Muğla'da 2021'de yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı iddiasına DMM'den yanıt: 'Orman alanı değil'

Muğla'da 2021'de yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı iddiasına DMM'den yanıt: 'Orman alanı değil'

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu alanların orman alanı... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T20:03+0300

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2026-08-26T20:04+0300

türki̇ye

dezenformasyonla mücadele merkezi

birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)

ab temel haklar kurumu (fra)

orman

muğla

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönünde gündemde bulunan iddialara yönelik açıklama yaptı.İddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada iddiaya konu görüntü ve içeriklerde işaret edilen Beyciler Mahallesi 101 ada 15, 16 ve 115 numaralı parseller ile 102 ada 1 numaralı parselin orman alanı olmadığı aktarıldı.Açıklamada resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazların şahıslar adına kayıtlı sahipli araziler olduğu bildirildi.Milas ve Marmaris'te 2021 yılında meydana gelen yangınlarda zarar gören orman alanlarında ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği ifade edildi.Açıklamada Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) verilerine göre de Türkiye'nin, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında 3. Avrupa'da ise 1. sırada olduğu belirtilirken şu ifadeler de yer aldı:

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dezenformasyonla mücadele merkezi, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), ab temel haklar kurumu (fra), orman, muğla