https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/dunyadan-uzak-sarkisi-yorumuyla-populer-olmuslardi-sakiler-grubu-ayrildiklarini-acikladi-1108285657.html
'Dünyadan uzak' şarkısı yorumuyla popüler olmuşlardı: Sakiler grubu ayrıldıklarını açıkladı
'Dünyadan uzak' şarkısı yorumuyla popüler olmuşlardı: Sakiler grubu ayrıldıklarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Sakiler Grubu ayrıldıklarını duyurdu. Özellikle Pinhani'nin sevilen şarkısı “Dünyadan Uzak”ı kendilerine özgü yorumlarıyla yeniden seslendirerek geniş... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T10:32+0300
2026-08-27T10:32+0300
2026-08-27T10:32+0300
yaşam
müzik
sakiler
grup
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Sakiler'in gitaristi ve müzisyen Yücel Girgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla grubun müzikal yolculuğunun tamamlandığını açıkladı. 'Misyon tamamlandı'Yücel Girgin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Sakiler döneminin sona erdiğini duyururken, grubun geride başarılı şarkılar ve unutulmaz anılar bıraktığını ifade etti. Girgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:Girgin'in bu açıklamasıyla birlikte Sakiler Grubu'nun müzik kariyerine birlikte devam etmeyeceği kesinlik kazanırken, ayrılığın ardından grubun sevenlerinden de çok sayıda mesaj geldi.Sosyal medyada paylaşımın altına yorum yapan hayranlar, grubun şarkılarının kendileri için taşıdığı anlamı dile getirerek ayrılık kararından duydukları üzüntüyü paylaştı.
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müzik, sakiler, grup
'Dünyadan uzak' şarkısı yorumuyla popüler olmuşlardı: Sakiler grubu ayrıldıklarını açıkladı
Sakiler Grubu ayrıldıklarını duyurdu. Özellikle Pinhani'nin sevilen şarkısı “Dünyadan Uzak”ı kendilerine özgü yorumlarıyla yeniden seslendirerek geniş kitlelere ulaşan grubun yolculuğunda sona gelindiği duyuruldu.
Sakiler'in gitaristi ve müzisyen Yücel Girgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla grubun müzikal yolculuğunun tamamlandığını açıkladı.
Yücel Girgin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Sakiler döneminin sona erdiğini duyururken, grubun geride başarılı şarkılar ve unutulmaz anılar bıraktığını ifade etti. Girgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguya inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardında harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı. Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Şimdi biraz durma, izleme ve dinleme zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekanın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz. Saygılar.”
Girgin'in bu açıklamasıyla birlikte Sakiler Grubu'nun müzik kariyerine birlikte devam etmeyeceği kesinlik kazanırken, ayrılığın ardından grubun sevenlerinden de çok sayıda mesaj geldi.
Sosyal medyada paylaşımın altına yorum yapan hayranlar, grubun şarkılarının kendileri için taşıdığı anlamı dile getirerek ayrılık kararından duydukları üzüntüyü paylaştı.