https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/dso-duyurdu-ugandada-ebola-salgini-sona-erdi-1108300831.html

DSÖ duyurdu: Uganda'da Ebola salgını sona erdi

DSÖ duyurdu: Uganda'da Ebola salgını sona erdi

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü, 42 gün boyunca yeni vaka görülmemesinin ardından Uganda'daki Ebola salgınının sona erdiğini açıkladı. Ülkede 20 vaka kaydedilirken 2 kişi... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T18:24+0300

2026-08-27T18:24+0300

2026-08-27T18:24+0300

sağlik

uganda

kongo

dünya sağlık örgütü (dsö)

ebola

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106065089_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5140ce10bb32be7815d344cd8ddec634.jpg

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uganda'da son Ebola vakasının ardından 42 gün boyunca yeni vaka tespit edilmediğini ve ülkedeki salgının sona erdiğini duyurdu. Uganda'da toplam 20 Ebola vakası ve 2 ölüm kaydedildi. Vakaların neredeyse tamamının komşu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen kişiler olduğu belirtildi.DSÖ, son doğrulanmış vakanın 16 Temmuz 2026'da hastaneden taburcu edildiğini ve bu vakayla bağlantılı yeni bir bulaşma tespit edilmediğini açıkladı. Örgüt, salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemler nedeniyle Uganda hükümeti, sağlık çalışanları ve ilgili kuruluşların çalışmalarına dikkat çekti.Uganda Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Diana Atwine, ülkenin Ebola'dan kurtulduğunu daha önce değerlendirdiklerini ancak resmi açıklama için DSÖ'nün belirlediği sürenin tamamlanmasının beklendiğini söyledi.Uganda'daki salgın sona ererken sınırın diğer tarafında mücadele devam ediyor. Uganda, halen Ebola salgınıyla mücadele eden Kongo ile 877 kilometrelik sınıra sahip.Kongo'da salgının ilan edildiği 15 Mayıs'tan bu yana 5 bin 600'den fazla vaka doğrulandı ve 2 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Mevcut salgın, kayıtlara geçen en hızlı yayılan Ebola salgını olarak değerlendiriliyor.Uganda, KDC'deki salgınla mücadeleye destek amacıyla iki yeni Ebola tedavi merkezi açmayı planlıyor. Böylece Uganda'nın ülkede destek verdiği tedavi merkezi sayısı dörde çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/durgun-sular-ve-iyi-temizlenmeyen-havuzlara-dikkat-turkiyede-beyin-yiyen-amip-tehlikesi-var-mi--1108266654.html

uganda

kongo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uganda, kongo, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola