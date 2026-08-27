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DSÖ duyurdu: Uganda'da Ebola salgını sona erdi
DSÖ duyurdu: Uganda'da Ebola salgını sona erdi
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü, 42 gün boyunca yeni vaka görülmemesinin ardından Uganda'daki Ebola salgınının sona erdiğini açıkladı. Ülkede 20 vaka kaydedilirken 2 kişi... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T18:24+0300
2026-08-27T18:24+0300
sağlik
uganda
kongo
dünya sağlık örgütü (dsö)
ebola
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uganda'da son Ebola vakasının ardından 42 gün boyunca yeni vaka tespit edilmediğini ve ülkedeki salgının sona erdiğini duyurdu. Uganda'da toplam 20 Ebola vakası ve 2 ölüm kaydedildi. Vakaların neredeyse tamamının komşu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen kişiler olduğu belirtildi.DSÖ, son doğrulanmış vakanın 16 Temmuz 2026'da hastaneden taburcu edildiğini ve bu vakayla bağlantılı yeni bir bulaşma tespit edilmediğini açıkladı. Örgüt, salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemler nedeniyle Uganda hükümeti, sağlık çalışanları ve ilgili kuruluşların çalışmalarına dikkat çekti.Uganda Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Diana Atwine, ülkenin Ebola'dan kurtulduğunu daha önce değerlendirdiklerini ancak resmi açıklama için DSÖ'nün belirlediği sürenin tamamlanmasının beklendiğini söyledi.Uganda'daki salgın sona ererken sınırın diğer tarafında mücadele devam ediyor. Uganda, halen Ebola salgınıyla mücadele eden Kongo ile 877 kilometrelik sınıra sahip.Kongo'da salgının ilan edildiği 15 Mayıs'tan bu yana 5 bin 600'den fazla vaka doğrulandı ve 2 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Mevcut salgın, kayıtlara geçen en hızlı yayılan Ebola salgını olarak değerlendiriliyor.Uganda, KDC'deki salgınla mücadeleye destek amacıyla iki yeni Ebola tedavi merkezi açmayı planlıyor. Böylece Uganda'nın ülkede destek verdiği tedavi merkezi sayısı dörde çıkacak.
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uganda, kongo, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola
uganda, kongo, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola

DSÖ duyurdu: Uganda'da Ebola salgını sona erdi

18:24 27.08.2026
© AP Photo / Hajarah NalwaddaMedical workers walk inside the Ebola isolation center of Madudu Health Center III, in the village of Madudu, in the Mubende district of Uganda Tuesday, Nov. 1, 2022.
Medical workers walk inside the Ebola isolation center of Madudu Health Center III, in the village of Madudu, in the Mubende district of Uganda Tuesday, Nov. 1, 2022. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AP Photo / Hajarah Nalwadda
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Dünya Sağlık Örgütü, 42 gün boyunca yeni vaka görülmemesinin ardından Uganda'daki Ebola salgınının sona erdiğini açıkladı. Ülkede 20 vaka kaydedilirken 2 kişi hayatını kaybetti. Komşu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ise salgın sürüyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uganda'da son Ebola vakasının ardından 42 gün boyunca yeni vaka tespit edilmediğini ve ülkedeki salgının sona erdiğini duyurdu. Uganda'da toplam 20 Ebola vakası ve 2 ölüm kaydedildi. Vakaların neredeyse tamamının komşu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen kişiler olduğu belirtildi.
DSÖ, son doğrulanmış vakanın 16 Temmuz 2026'da hastaneden taburcu edildiğini ve bu vakayla bağlantılı yeni bir bulaşma tespit edilmediğini açıkladı. Örgüt, salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemler nedeniyle Uganda hükümeti, sağlık çalışanları ve ilgili kuruluşların çalışmalarına dikkat çekti.
Uganda Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Diana Atwine, ülkenin Ebola'dan kurtulduğunu daha önce değerlendirdiklerini ancak resmi açıklama için DSÖ'nün belirlediği sürenin tamamlanmasının beklendiğini söyledi.
Atwine ayrıca salgın sırasında Uganda'ya seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelere bu önlemleri kaldırma çağrısı yaptı. "Başka gerekçeleri yoksa ülkeye yönelik kısıtlamaları kesinlikle kaldırmalılar ve Ugandalılar herhangi bir ülkeye özgürce seyahat edebilmeli" ifadelerini kullandı.
Uganda'daki salgın sona ererken sınırın diğer tarafında mücadele devam ediyor. Uganda, halen Ebola salgınıyla mücadele eden Kongo ile 877 kilometrelik sınıra sahip.
Kongo'da salgının ilan edildiği 15 Mayıs'tan bu yana 5 bin 600'den fazla vaka doğrulandı ve 2 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Mevcut salgın, kayıtlara geçen en hızlı yayılan Ebola salgını olarak değerlendiriliyor.
Uganda, KDC'deki salgınla mücadeleye destek amacıyla iki yeni Ebola tedavi merkezi açmayı planlıyor. Böylece Uganda'nın ülkede destek verdiği tedavi merkezi sayısı dörde çıkacak.
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