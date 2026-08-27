https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/durgun-sular-ve-iyi-temizlenmeyen-havuzlara-dikkat-turkiyede-beyin-yiyen-amip-tehlikesi-var-mi--1108266654.html

Durgun sular ve iyi temizlenmeyen havuzlara dikkat: Türkiye'de 'beyin yiyen amip' tehlikesi var mı?

Durgun sular ve iyi temizlenmeyen havuzlara dikkat: Türkiye'de 'beyin yiyen amip' tehlikesi var mı?

Sputnik Türkiye

Beyin yiyen amip enfeksiyonu nasıl bulaşıyor? Türkiye'deki sulama kanallarında, durgun sularda ya da havuzlarda tehlike var mı? Kendimizi ve sevdiklerimizi... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T17:47+0300

2026-08-27T17:47+0300

2026-08-27T17:47+0300

sağlik

türkiye

beyin yiyen amip

amip

naegleria fowleri

enfeksiyon

enfeksiyon hastalıkları

enfeksiyon hastalıkları uzmanı doç. dr. gülay okay

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ABD'de gölde yüzdükten sonra nadir görülen "beyin yiyen amip" (Naegleria fowleri) enfeksiyonuna yakalanan küçük çocuğun hayatını kaybetmesi endişe yarattı. Akıllara ise Türkiye'deki durgun sularda, sulama kanallarında veya iyi temizlenmeyen havuzlarda da beyin yiyen amip var mıdır, beyin yiyen amip içme suyundan bulaşır mı, Türkiye'de kayıtlara geçmiş vaka var soruları geldi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülay Okay bütün merak edilenlerini Sputnik Türkiye'ye anlattı. Beyin yiyen amip nasıl bulaşır?Halk arasında beyin yiyen amip olarak adlandırılan Naegleria fowleri'nin insana bulaşması için yüzme veya dalış sırasında enfekse suyun buruna yüksek basınçla girmesi gerektiğini anlatan Doç. Dr. Okay şu bilgileri paylaştı: Hangi sularda tehlike oluşabilir?Doç. Dr. Okay bu noktada suyun sıcaklığının önemli bir faktör olduğunun altını çizerken, "Suyun sıcaklığı önemli bir faktördür. Naegleria fowleri termofilik, yani sıcağı seven bir amiptir. Özellikle yaz aylarında su sıcaklığının yükselmesi, su seviyesinin azalması gibi koşullar amibin çoğalması için daha uygun hale gelebilir." diyerek şöyle devam etti: "Bu nedenle sıcak yaz dönemlerinde, özellikle sıcak tatlı sularda risk artabilir. Durgun ve sığ tatlı sular, jeotermal kaynaklar, yaz aylarında ısınan göller ve sulama kanalları; amip için ideal bir üreme alanıdır. Akıntısı güçlü, soğuk akarsu ve derelerde risk yok denecek kadar azdır. Ancak “durgun olan her su tehlikelidir” şeklinde bir ifade doğru olmaz. Sıcaklık, suyun niteliği, çevresel koşullar ve amibin gerçekten bulunup bulunmadığı birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle sığ sularda dipteki sedimentin karıştırılması da önemlidir; çünkü amip bu bölgelerde bulunabilir. Bu nedenle doğal tatlı sularda dalma, suya atlama ve dipteki çamuru karıştırma gibi aktivitelerden kaçınmak riski azaltabilir."Türkiye'de beyin yiyen amip tehlikesi mi var mı? 'Türkiye’deki göllerde ya da sulama kanallarında çok sayıda insan suya giriyor. Böyle bir tehlike var mı?' sorusunu ise Doç. Dr. Okay şöyle yanıtladı: Havuz suları tehlikeli mi? Nelere dikkat etmek gerekiyor?Yurt dışına tatile gidenler nelere dikkat etmeli? Avrupa'da risk taşıyan alanlar var mı?Doç. Dr. Okay, Türkiye'den yurt dışına turistlik amaçla gidenlerin dikkat etmesi gereken noktaları da tek tek şöyle açıkladı: Yurt dışına seyahat edenler açısından da temel yaklaşım aynı olmalı. Özellikle sıcak iklime sahip bölgelerdeki sıcak tatlı sularda yüzme veya dalma sırasında dikkatli olunmalıdır. Hastalık yalnızca ABD'ye özgü değil; Avrupa'da da vakalar bildirilmiş durumdadır. Bu nedenle Avrupa'da da özellikle sıcak dönemlerde ısınan göl, gölet, nehir ve doğal sıcak su kaynaklarında teorik risk vardır. Bununla birlikte Avrupa'ya seyahat eden kişilerin doğal tatlı sulardan tamamen uzak durmasını önermek gereksiz bir korkuya yol açabilir; hastalık gerçekten çok nadirdir.Yurt dışı ve içi seyahatlerde nelere dikkat edilmeli:• Sıcak, durgun tatlı sulara (göl, gölet, nehir) girerken başı suya sokmamak,• Suya atlamamak (suyun burun boşluğuna yüksek basınçla girmesini önlemek için),• Gerekirse burun klipsi (tıkacı) kullanmak,• Doğal sıcak su kaynaklarında (kaplıca/jeotermal) başı suyun üstünde tutmak,• Hijyeninden emin olunmayan yerlerde burun temizliğinde kesinlikle musluk suyu değil, steril veya kaynamış-soğumuş su kullanmak.Beyin yiyen amip içme suyundan bulaşır mı?Merak edilen beyin yiyen amip içme suyundan bulaşır mı sorusuna da Doç. Dr. Okay yanıt vererek bu bilgileri paylaştı: Türkiye'de kayıtlara geçen bir vaka var mı?Türkiye’de bununla ilgili kayıtlara geçen bir vaka var mıdır? Değişen iklim koşulları ve kirlilik görülme riskini etkiler mi? sorusunu ise Doç. Dr. Okay, "Türkiye’de tıp literatürüne girmiş ve doğrulanmış Naegleria fowleri vakası son derece nadirdir. Ancak olguların menenjit tabloları ile karışabilmesi nedeniyle farkındalık önemlidir. Ayrıca Türkiye'de yapılan çevresel çalışmalarda çeşitli su kaynaklarından alınan örneklerde N. fowleri saptanmıştır.Ortalama sıcaklıkların yükselmesi ve sıcak hava dönemlerinin uzaması, sıcak tatlı sularda N. fowleri için daha elverişli koşullar oluşturabilir. ABD'de de vakaların daha kuzey bölgelerde görülmeye başlamasının iklimsel ısınmayla ilişkili olabileceği düşünülüyor. Kirlilikle birlikte tatlı sularda artan organik madde ve bakteri miktarı da amibin beslenme ortamını zenginleştirir. Dolayısıyla değişen iklim koşulları Türkiye dâhil tüm dünyada bu riskin izlenmesini zorunlu kılmaktadır." diyerek yanıtladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/beyin-yiyen-amip-can-aldi-8-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1108219465.html

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