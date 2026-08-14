https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/kilicdaroglu-besikcioglunu-cezaevinde-ziyaret-etti-1108014914.html
Kılıçdaroğlu, Beşikçioğlu’nu cezaevinde ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Beşikçioğlu’nu cezaevinde ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu Konya Ereğli Cezaevi’nde ziyaret etti. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T16:37+0300
2026-08-14T16:37+0300
2026-08-14T16:37+0300
poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
erdal beşikçioğlu
cezaevi
chp
etimesgut
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu eski Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu ziyaret etti.CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Beşikçioğlu'nu Konya Ereğli Cezaevi’nde ziyaret ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/icisleri-bakanligi-acikladi-erdal-besikcioglu-gorevden-uzaklastirildi-1107748510.html
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kemal kılıçdaroğlu, erdal beşikçioğlu, cezaevi, chp, etimesgut
kemal kılıçdaroğlu, erdal beşikçioğlu, cezaevi, chp, etimesgut
Kılıçdaroğlu, Beşikçioğlu’nu cezaevinde ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu Konya Ereğli Cezaevi’nde ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu eski Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu ziyaret etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Beşikçioğlu'nu Konya Ereğli Cezaevi’nde ziyaret ettiği kaydedildi.