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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame'yle... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-27T18:02+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le bir telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da düzenlenen Kurultay seçimlerinin ardından Tokayev'i tebrik etti. Seçimlere gösterilen yüksek katılımın, ülkede hayata geçirilen reformlara yönelik halk desteğini ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı TshisekediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-KDC ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.Erdoğan, Türkiye ve KDC arasında yatırım, ticaret, savunma sanayisi ve güvenlik başta olmak üzere farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.KDC'nin doğusundaki güvenlik sorununa kalıcı çözüm bulunması amacıyla yürütülen süreçleri desteklediklerini ifade eden Erdoğan, mevcut anlaşmaların uygulanması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.Ruanda Cumhurbaşkanı KagameCumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yle de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ruanda ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.Erdoğan, Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için yürütülen çabaları takdirle karşıladığını belirterek, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik sürece destek verdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/timothy-ashe-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-1108298904.html
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türkiye, kazakistan, telefon, telefon görüşmesi, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme
türkiye, kazakistan, telefon, telefon görüşmesi, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

17:41 27.08.2026 (güncellendi: 18:02 27.08.2026)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - telefon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanı sıra Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame'yle de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da düzenlenen Kurultay seçimlerinin ardından Tokayev'i tebrik etti.
Seçimlere gösterilen yüksek katılımın, ülkede hayata geçirilen reformlara yönelik halk desteğini ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-KDC ilişkileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Erdoğan, Türkiye ve KDC arasında yatırım, ticaret, savunma sanayisi ve güvenlik başta olmak üzere farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
KDC'nin doğusundaki güvenlik sorununa kalıcı çözüm bulunması amacıyla yürütülen süreçleri desteklediklerini ifade eden Erdoğan, mevcut anlaşmaların uygulanması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yle de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ruanda ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için yürütülen çabaları takdirle karşıladığını belirterek, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik sürece destek verdiğini ifade etti.
İngiliz ekonomist Timothy Ash - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
TÜRKİYE
Timothy Ash'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
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