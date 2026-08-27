https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bosna-soykirimindan-hukumlu-eski-sirp-general-ratko-mladic-hayatini-kaybetti-1108296560.html
Bosna soykırımından hükümlü eski Sırp general Ratko Mladiç hayatını kaybetti
Bosna soykırımından hükümlü eski Sırp general Ratko Mladiç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bosna Savaşı sırasında işlediği soykırım ve savaş suçları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç, 84 yaşında Lahey'deki... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T15:55+0300
2026-08-27T15:55+0300
2026-08-27T16:26+0300
dünya
ratko mladic
ratko mladiç
lahey
saraybosna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/09/1044688637_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df6415d5c79cef51c81beb3b3c213b45.jpg
Belgrad merkezli Informer TV'nin Perşembe günü verdiği habere göre, 1992-1995 yılları arasındaki kanlı Bosna Savaşı sırasında işlenen soykırım nedeniyle ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan 'Bosna Kasabı' lakabıyla bilinen Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç, 84 yaşında Lahey'deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde hayatını kaybetti.Srebrenitsa soykırımının askeri mimarlarındandıHollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), Haziran 2021’de Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamış ve Mladic'in temyiz başvurusunu reddetmişti.Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.16 yıl saklanmıştıHakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetmiş ve iddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutanın cezasını onamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bm-genel-kurulu-srebrenitsa-soykirimini-anma-gunu-ilan-edilmesi-karar-tasarisini-kabul-etti-1084144666.html
lahey
saraybosna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/09/1044688637_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f274fe42f430ff86d722ed3024d7e28b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ratko mladic, ratko mladiç, lahey, saraybosna
ratko mladic, ratko mladiç, lahey, saraybosna
Bosna soykırımından hükümlü eski Sırp general Ratko Mladiç hayatını kaybetti
15:55 27.08.2026 (güncellendi: 16:26 27.08.2026)
Bosna Savaşı sırasında işlediği soykırım ve savaş suçları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç, 84 yaşında Lahey'deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde hayatını kaybetti.
Belgrad merkezli Informer TV'nin Perşembe günü verdiği habere göre, 1992-1995 yılları arasındaki kanlı Bosna Savaşı sırasında işlenen soykırım nedeniyle ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan 'Bosna Kasabı' lakabıyla bilinen Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç, 84 yaşında Lahey'deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde hayatını kaybetti.
Srebrenitsa soykırımının askeri mimarlarındandı
Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), Haziran 2021’de Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamış ve Mladic'in temyiz başvurusunu reddetmişti.
Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.
Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.
Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetmiş ve iddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutanın cezasını onamıştı.