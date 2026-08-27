Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bosna-soykirimindan-hukumlu-eski-sirp-general-ratko-mladic-hayatini-kaybetti-1108296560.html
Bosna soykırımından hükümlü eski Sırp general Ratko Mladiç hayatını kaybetti
Bosna soykırımından hükümlü eski Sırp general Ratko Mladiç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bosna Savaşı sırasında işlediği soykırım ve savaş suçları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç, 84 yaşında Lahey'deki... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T15:55+0300
2026-08-27T16:26+0300
dünya
ratko mladic
ratko mladiç
lahey
saraybosna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/09/1044688637_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df6415d5c79cef51c81beb3b3c213b45.jpg
Belgrad merkezli Informer TV'nin Perşembe günü verdiği habere göre, 1992-1995 yılları arasındaki kanlı Bosna Savaşı sırasında işlenen soykırım nedeniyle ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan 'Bosna Kasabı' lakabıyla bilinen Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç, 84 yaşında Lahey'deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde hayatını kaybetti.Srebrenitsa soykırımının askeri mimarlarındandıHollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), Haziran 2021’de Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamış ve Mladic'in temyiz başvurusunu reddetmişti.Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.16 yıl saklanmıştıHakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetmiş ve iddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutanın cezasını onamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bm-genel-kurulu-srebrenitsa-soykirimini-anma-gunu-ilan-edilmesi-karar-tasarisini-kabul-etti-1084144666.html
lahey
saraybosna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/09/1044688637_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f274fe42f430ff86d722ed3024d7e28b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ratko mladic, ratko mladiç, lahey, saraybosna
ratko mladic, ratko mladiç, lahey, saraybosna

Bosna soykırımından hükümlü eski Sırp general Ratko Mladiç hayatını kaybetti

15:55 27.08.2026 (güncellendi: 16:26 27.08.2026)
© REUTERS / Chris HelgrenRatko Mladic
Ratko Mladic - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© REUTERS / Chris Helgren
Abone ol
Bosna Savaşı sırasında işlediği soykırım ve savaş suçları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç, 84 yaşında Lahey'deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde hayatını kaybetti.
Belgrad merkezli Informer TV'nin Perşembe günü verdiği habere göre, 1992-1995 yılları arasındaki kanlı Bosna Savaşı sırasında işlenen soykırım nedeniyle ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan 'Bosna Kasabı' lakabıyla bilinen Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç, 84 yaşında Lahey'deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde hayatını kaybetti.
© REUTERS / TOUSSAINT KLUITERS'Bosna Kasabı' Ratko Mladiç
'Bosna Kasabı' Ratko Mladiç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
'Bosna Kasabı' Ratko Mladiç
© REUTERS / TOUSSAINT KLUITERS

Srebrenitsa soykırımının askeri mimarlarındandı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), Haziran 2021’de Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamış ve Mladic'in temyiz başvurusunu reddetmişti.
Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.

16 yıl saklanmıştı

Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.
Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetmiş ve iddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutanın cezasını onamıştı.
BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
DÜNYA
BM Genel Kurulu 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan edilmesi karar tasarısını kabul etti
23 Mayıs 2024, 18:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала