https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bm-genel-kurulu-srebrenitsa-soykirimini-anma-gunu-ilan-edilmesi-karar-tasarisini-kabul-etti-1084144666.html
BM Genel Kurulu 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan edilmesi karar tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulu 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan edilmesi karar tasarısını kabul etti
Sputnik Türkiye
BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'un 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan edilmesi talep edilen karar tasarısını kabul etti. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T18:38+0300
2024-05-23T18:38+0300
2024-05-23T18:38+0300
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 11 Temmuz'u '1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Uluslararası Düşünce Günü' ilan edilmesini talep eden karar tasarısını 19’a karşı 84 oyla kabul etti.
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bm, srebrenitsa soykırımı, srebrenitsa katliamı, srebrenitsa, son dakika
BM Genel Kurulu 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan edilmesi karar tasarısını kabul etti
Ayrıntılar geliyor
BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'un 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan edilmesi talep edilen karar tasarısını kabul etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 11 Temmuz'u '1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Uluslararası Düşünce Günü' ilan edilmesini talep eden karar tasarısını 19’a karşı 84 oyla kabul etti.