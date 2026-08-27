Borsa İstanbul’da güven alarmı: Türk yatırımcı yabancı borsalara yöneldi

“Daha önce küresel endeks sağlayıcıları Morgan Stanley (MSCI) ve S&P’nin Borsa İstanbul’a ilişkin bazı konularda Sermaye Piyasası Kurulunu uyardığını ve Türkiye piyasasını yakın izlemeye aldığını aktarmıştım.

MSCI, daha önce 1 Eylül’den itibaren 6 Türk şirketini endekslerine dahil edeceğini açıklamıştı. Ancak son duyuruyla bu şirketlerden üçüne ilişkin kararını iptal etti. Bu kararın arkasında, özellikle halka arz edilen şirketlerin halka açıklık oranlarının belirlenmesinde yaşanan sorunlar ile fiili dolaşımdaki pay miktarına ilişkin belirsizlikler bulunuyor. SPK’ya daha önce iletilen uyarıların yeterince karşılanmadığı yönündeki değerlendirmelerin de kararda etkili olduğu görülüyor. Bu gelişme, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler açısından önem taşıyor. Endeks sağlayıcılarının endeksteki hareketlilikler, hisselerdeki sert iniş-çıkışlar konusunda aylardır dile getirdiği uyarıların ardından Türk şirketleriyle ilgili kararlarını geri çekmesi; Borsa İstanbul’un güvenilirliği ve SPK’nin piyasayı denetleme konusundaki tutumu açısından olumlu bir tablo ortaya koymuyor.

Bir diğer küresel endeks sağlayıcısı Financial Times Stock Exchange de 24 Türk şirketini endekslerinden çıkaracağını duyurdu. Karar, 18 Eylül’de seansın kapanmasının ardından uygulanacak. FTSE Russell, farklı ülkelerde işlem gören şirketleri büyüklük, halka açıklık ve yatırım yapılabilirlik gibi ölçütlere göre çeşitli endekslerde sınıflandırıyor. Küresel fonlar da yatırım kararlarında bu endekslerden yararlanıyor.

MSCI’ın 6 Türk şirketinden üçüne ilişkin kararını iptal etmesi ve FTSE Russell’ın 24 Türk şirketini endekslerinden çıkarması, Türkiye’nin sermaye piyasaları açısından olumlu gelişmeler değil. Yakın izleme sürecine ilişkin nihai değerlendirmelerin kasım ayında açıklanması bekleniyor. Ortaya çıkacak tablo, Borsa İstanbul’da yatırım yapmak isteyen küresel yatırımcıların kararları açısından kritik önem taşıyacak.”