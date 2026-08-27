https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bitcoin-tutan-sirketlerde-buyuk-cokus-80-milyar-dolar-silindi-1108280984.html

Bitcoin tutan şirketlerde büyük çöküş: 80 milyar dolar silindi

Bitcoin tutan şirketlerde büyük çöküş: 80 milyar dolar silindi

Sputnik Türkiye

Rezervlerine kripto para ekleyerek hisselerini yükseltmeyi hedefleyen şirketlerin piyasa değerinden 80 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı. Liderliğini Michael... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T08:50+0300

2026-08-27T08:50+0300

2026-08-27T08:50+0300

ekonomi̇

michael saylor

donald trump

abd

crypto.com

ether

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101044226_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a958a7ec6cfdff5d7d2e4ba3faa0a15c.jpg

Kripto para piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar, bilançolarına kripto varlık ekleyen şirketlerin hisselerini doğrudan vurdu. Rezervlerinde Bitcoin hazinesi bulunduran şirketlerin toplam piyasa değeri, Temmuz 2025'teki 150 milyar dolar zirvesinden 67 milyar dolara kadar geriledi. Son 12 ayda yaşanan net değer kaybı ise 57 milyar doları aştı.2024 sonu ile 2025 yılı boyunca İspanyol kahve zincirlerinden Japon giyim markalarına ve ABD'li pil üreticilerine kadar yüzlerce şirket borçlanarak ve hisse ihraç ederek Bitcoin alımına yönelmişti. Ancak kripto para yatırımı ile hisse değerini yükseltme stratejisi kısa ömürlü oldu.Strategy şirketinden 79 milyar dolarlık kayıpBu akımın öncüsü olan ABD'li Bitcoin savunucusu Michael Saylor ve şirketi Strategy, yaşanan sert çöküşün en büyük faturasını ödedi. Strategy şirketinin piyasa değeri zirve noktasına kıyasla tek başına 79 milyar dolar eridi.Piyasa verilerine göre portföyünde en çok Bitcoin bulunduran en büyük 50 şirketten 43'ünün hisse fiyatı, alım kararını açıklamadan önceki seviyelerin altına geriledi. Bu kurumların 35'inde yaşanan hisse değer kaybı ise yüzde 50 barajını aştı.Bitcoin 78 bin dolara geriledi: Kurumsallar net satıcı olduKripto para birimi Bitcoin, son 12 aylık periyotta yüzde 30 değer kaybederek 78 bin dolar seviyelerine indi. Kaldıraç ve borçlanma yöntemiyle kripto varlık edinen şirketlerin hisselerinde ise çok daha sert bir tablo ortaya çıktı.Gelişmelerin ardından rezerv tutan en büyük 50 şirket temmuz ayında net satıcı pozisyonuna geçti. Kurumlar, temmuzda aldıklarından 2 bin 500 adet daha fazla Bitcoin satışı yaparak piyasadan yaklaşık 160 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi.Saylor 430 milyon dolarlık bitcoin sattıGeçmişte defalarca Bitcoin satmayacağını duyuran Michael Saylor, haziran sonu ile ağustos ortası arasındaki dönemde faiz getirili enstrüman ödemelerini karşılamak amacıyla 430 milyon dolar değerinde yaklaşık 7 bin Bitcoin sattı. Eleştirilerin odağı haline gelen Saylor, daha önce kullandığı "asla satma" ifadesinin kurumsal varlıklar için değil kişisel yatırımları için geçerli olduğunu savundu.Altcoin projeleri ve token planları da i̇ptal ediliyorPiyasadaki çözülme yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Dünyanın en büyük Ether rezervine sahip şirketi konumundaki Bitmine Immersion Technologies, Temmuz 2025 zirvesinden bu yana yüzde 85 değer kaybetti.Benzer şekilde, ABD'li bir temizlik ürünleri şirketi elindeki Dogecoin varlıklarını tamamen elden çıkararak yapay zeka sektörüne yöneldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın medya grubu ise Crypto.com ile bağlantılı tokenları satın alma planını süresiz olarak rafa kaldırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/turkiyede-ortalama-konut-fiyati-belli-oldu-il-il-konut-fiyatlari-ne-1108280741.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

michael saylor, donald trump, abd, crypto.com, ether, haberler