https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bitcoin-tutan-sirketlerde-buyuk-cokus-80-milyar-dolar-silindi-1108280984.html
Bitcoin tutan şirketlerde büyük çöküş: 80 milyar dolar silindi
Bitcoin tutan şirketlerde büyük çöküş: 80 milyar dolar silindi
Sputnik Türkiye
Rezervlerine kripto para ekleyerek hisselerini yükseltmeyi hedefleyen şirketlerin piyasa değerinden 80 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı. Liderliğini Michael... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T08:50+0300
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2026-08-27T08:50+0300
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Kripto para piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar, bilançolarına kripto varlık ekleyen şirketlerin hisselerini doğrudan vurdu. Rezervlerinde Bitcoin hazinesi bulunduran şirketlerin toplam piyasa değeri, Temmuz 2025'teki 150 milyar dolar zirvesinden 67 milyar dolara kadar geriledi. Son 12 ayda yaşanan net değer kaybı ise 57 milyar doları aştı.2024 sonu ile 2025 yılı boyunca İspanyol kahve zincirlerinden Japon giyim markalarına ve ABD'li pil üreticilerine kadar yüzlerce şirket borçlanarak ve hisse ihraç ederek Bitcoin alımına yönelmişti. Ancak kripto para yatırımı ile hisse değerini yükseltme stratejisi kısa ömürlü oldu.Strategy şirketinden 79 milyar dolarlık kayıpBu akımın öncüsü olan ABD'li Bitcoin savunucusu Michael Saylor ve şirketi Strategy, yaşanan sert çöküşün en büyük faturasını ödedi. Strategy şirketinin piyasa değeri zirve noktasına kıyasla tek başına 79 milyar dolar eridi.Piyasa verilerine göre portföyünde en çok Bitcoin bulunduran en büyük 50 şirketten 43'ünün hisse fiyatı, alım kararını açıklamadan önceki seviyelerin altına geriledi. Bu kurumların 35'inde yaşanan hisse değer kaybı ise yüzde 50 barajını aştı.Bitcoin 78 bin dolara geriledi: Kurumsallar net satıcı olduKripto para birimi Bitcoin, son 12 aylık periyotta yüzde 30 değer kaybederek 78 bin dolar seviyelerine indi. Kaldıraç ve borçlanma yöntemiyle kripto varlık edinen şirketlerin hisselerinde ise çok daha sert bir tablo ortaya çıktı.Gelişmelerin ardından rezerv tutan en büyük 50 şirket temmuz ayında net satıcı pozisyonuna geçti. Kurumlar, temmuzda aldıklarından 2 bin 500 adet daha fazla Bitcoin satışı yaparak piyasadan yaklaşık 160 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi.Saylor 430 milyon dolarlık bitcoin sattıGeçmişte defalarca Bitcoin satmayacağını duyuran Michael Saylor, haziran sonu ile ağustos ortası arasındaki dönemde faiz getirili enstrüman ödemelerini karşılamak amacıyla 430 milyon dolar değerinde yaklaşık 7 bin Bitcoin sattı. Eleştirilerin odağı haline gelen Saylor, daha önce kullandığı "asla satma" ifadesinin kurumsal varlıklar için değil kişisel yatırımları için geçerli olduğunu savundu.Altcoin projeleri ve token planları da i̇ptal ediliyorPiyasadaki çözülme yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Dünyanın en büyük Ether rezervine sahip şirketi konumundaki Bitmine Immersion Technologies, Temmuz 2025 zirvesinden bu yana yüzde 85 değer kaybetti.Benzer şekilde, ABD'li bir temizlik ürünleri şirketi elindeki Dogecoin varlıklarını tamamen elden çıkararak yapay zeka sektörüne yöneldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın medya grubu ise Crypto.com ile bağlantılı tokenları satın alma planını süresiz olarak rafa kaldırdı.
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michael saylor, donald trump, abd, crypto.com, ether, haberler
michael saylor, donald trump, abd, crypto.com, ether, haberler
Bitcoin tutan şirketlerde büyük çöküş: 80 milyar dolar silindi
Rezervlerine kripto para ekleyerek hisselerini yükseltmeyi hedefleyen şirketlerin piyasa değerinden 80 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı. Liderliğini Michael Saylor’ın yaptığı kurumsal Bitcoin hazinesi stratejisi sert düşüşe geçerken, dev şirketler zararı durdurmak için kripto varlıklarını elden çıkarmaya başladı.
Kripto para piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar, bilançolarına kripto varlık ekleyen şirketlerin hisselerini doğrudan vurdu. Rezervlerinde Bitcoin hazinesi bulunduran şirketlerin toplam piyasa değeri, Temmuz 2025'teki 150 milyar dolar zirvesinden 67 milyar dolara kadar geriledi. Son 12 ayda yaşanan net değer kaybı ise 57 milyar doları aştı.
2024 sonu ile 2025 yılı boyunca İspanyol kahve zincirlerinden Japon giyim markalarına ve ABD'li pil üreticilerine kadar yüzlerce şirket borçlanarak ve hisse ihraç ederek Bitcoin alımına yönelmişti. Ancak kripto para yatırımı ile hisse değerini yükseltme stratejisi kısa ömürlü oldu.
Strategy şirketinden 79 milyar dolarlık kayıp
Bu akımın öncüsü olan ABD'li Bitcoin savunucusu Michael Saylor ve şirketi Strategy, yaşanan sert çöküşün en büyük faturasını ödedi. Strategy şirketinin piyasa değeri zirve noktasına kıyasla tek başına 79 milyar dolar eridi.
Piyasa verilerine göre portföyünde en çok Bitcoin bulunduran en büyük 50 şirketten 43'ünün hisse fiyatı, alım kararını açıklamadan önceki seviyelerin altına geriledi. Bu kurumların 35'inde yaşanan hisse değer kaybı ise yüzde 50 barajını aştı.
Bitcoin 78 bin dolara geriledi: Kurumsallar net satıcı oldu
Kripto para birimi Bitcoin, son 12 aylık periyotta yüzde 30 değer kaybederek 78 bin dolar seviyelerine indi. Kaldıraç ve borçlanma yöntemiyle kripto varlık edinen şirketlerin hisselerinde ise çok daha sert bir tablo ortaya çıktı.
Gelişmelerin ardından rezerv tutan en büyük 50 şirket temmuz ayında net satıcı pozisyonuna geçti. Kurumlar, temmuzda aldıklarından 2 bin 500 adet daha fazla Bitcoin satışı yaparak piyasadan yaklaşık 160 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi.
Saylor 430 milyon dolarlık bitcoin sattı
Geçmişte defalarca Bitcoin satmayacağını duyuran Michael Saylor, haziran sonu ile ağustos ortası arasındaki dönemde faiz getirili enstrüman ödemelerini karşılamak amacıyla 430 milyon dolar değerinde yaklaşık 7 bin Bitcoin sattı. Eleştirilerin odağı haline gelen Saylor, daha önce kullandığı "asla satma" ifadesinin kurumsal varlıklar için değil kişisel yatırımları için geçerli olduğunu savundu.
Altcoin projeleri ve token planları da i̇ptal ediliyor
Piyasadaki çözülme yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Dünyanın en büyük Ether rezervine sahip şirketi konumundaki Bitmine Immersion Technologies, Temmuz 2025 zirvesinden bu yana yüzde 85 değer kaybetti.
Benzer şekilde, ABD'li bir temizlik ürünleri şirketi elindeki Dogecoin varlıklarını tamamen elden çıkararak yapay zeka sektörüne yöneldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın medya grubu ise Crypto.com ile bağlantılı tokenları satın alma planını süresiz olarak rafa kaldırdı.