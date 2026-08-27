https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/beykozda-denize-girmek-yasaklandi-1108304052.html
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Beykoz'da Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda cuma ve cumartesi günü denize girmek yasaklandı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T22:03+0300
2026-08-27T22:03+0300
2026-08-27T22:03+0300
türki̇ye
karadeniz
beykoz
denize girmek yasaklandı
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İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı olan sahil ve plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
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türki̇ye
karadeniz
beykoz
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karadeniz, beykoz, denize girmek yasaklandı
karadeniz, beykoz, denize girmek yasaklandı
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Beykoz'da Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda cuma ve cumartesi günü denize girmek yasaklandı.
İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı olan sahil ve plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 28 Ağustos Cuma ile 29 Ağustos Cumartesi günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır.