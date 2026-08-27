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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/beykozda-denize-girmek-yasaklandi-1108304052.html
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Beykoz'da Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda cuma ve cumartesi günü denize girmek yasaklandı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
karadeniz
beykoz
denize girmek yasaklandı
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İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı olan sahil ve plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
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türki̇ye
karadeniz
beykoz
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karadeniz, beykoz, denize girmek yasaklandı
karadeniz, beykoz, denize girmek yasaklandı

Beykoz'da denize girmek yasaklandı

22:03 27.08.2026
© Adem Koçdenize girmek yasaklandı
denize girmek yasaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Adem Koç
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Beykoz'da Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda cuma ve cumartesi günü denize girmek yasaklandı.
İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı olan sahil ve plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 28 Ağustos Cuma ile 29 Ağustos Cumartesi günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır.
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