https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/beykozda-denize-girmek-yasaklandi-1108304052.html

Beykoz'da denize girmek yasaklandı

Beykoz'da denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Beykoz'da Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda cuma ve cumartesi günü denize girmek yasaklandı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T22:03+0300

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2026-08-27T22:03+0300

türki̇ye

karadeniz

beykoz

denize girmek yasaklandı

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İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı olan sahil ve plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sozlu-tartisma-tasli-ve-sopali-kavgaya-donustu-iki-aileden-19-supheli-tutuklandi-1108302861.html

türki̇ye

karadeniz

beykoz

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karadeniz, beykoz, denize girmek yasaklandı