https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/besiktas-22-yasindaki-yeni-transferini-resmen-acikladi-1108289937.html
Beşiktaş 22 yaşındaki yeni transferini resmen açıkladı
Beşiktaş 22 yaşındaki yeni transferini resmen açıkladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Ernest Poku ile sözleşme imzaladı 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T12:40+0300
2026-08-27T12:40+0300
2026-08-27T12:40+0300
spor
beşiktaş
ernest poku
bayer leverkusen
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Beşiktaş, Ernest Poku ile sözleşme imzaladı.Siyah beyazlı ekip, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernest Poku'yla sözleşme imzaladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.Poku'nun formu nasıl?Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla 29 lig, 12 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 Almanya Kupası olmak üzere 45 mücadelede forma giyen Poku, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşadı.Beşiktaş Kulübü transfer duyurusunda "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.Ernest Poku, kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç eşliğinde imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/galatasarayin-transferi-aleksey-batrakov-bircok-kupa-kazanmak-icin-elimden-geleni-yapacagim-1108137716.html
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beşiktaş, ernest poku, bayer leverkusen
beşiktaş, ernest poku, bayer leverkusen
Beşiktaş 22 yaşındaki yeni transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Ernest Poku ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Ernest Poku ile sözleşme imzaladı.
Siyah beyazlı ekip, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernest Poku'yla sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla 29 lig, 12 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 Almanya Kupası olmak üzere 45 mücadelede forma giyen Poku, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş Kulübü transfer duyurusunda "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.
Ernest Poku, kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç eşliğinde imzaladı.