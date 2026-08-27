https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/besiktas-22-yasindaki-yeni-transferini-resmen-acikladi-1108289937.html

Beşiktaş 22 yaşındaki yeni transferini resmen açıkladı

Beşiktaş 22 yaşındaki yeni transferini resmen açıkladı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Ernest Poku ile sözleşme imzaladı 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T12:40+0300

2026-08-27T12:40+0300

2026-08-27T12:40+0300

spor

beşiktaş

ernest poku

bayer leverkusen

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Beşiktaş, Ernest Poku ile sözleşme imzaladı.Siyah beyazlı ekip, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernest Poku'yla sözleşme imzaladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.Poku'nun formu nasıl?Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla 29 lig, 12 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 Almanya Kupası olmak üzere 45 mücadelede forma giyen Poku, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşadı.Beşiktaş Kulübü transfer duyurusunda "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.Ernest Poku, kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç eşliğinde imzaladı.

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beşiktaş, ernest poku, bayer leverkusen