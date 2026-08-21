https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/galatasarayin-transferi-aleksey-batrakov-bircok-kupa-kazanmak-icin-elimden-geleni-yapacagim-1108137716.html

Galatasaray'ın transferi Aleksey Batrakov: Birçok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım

Galatasaray'ın transferi Aleksey Batrakov: Birçok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov, amacının sarı-kırmızılı takıma kupalar kazandırmak olduğunu söyledi. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T02:14+0300

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2026-08-21T02:14+0300

spor

dursun özbek

galatasaray

süper lig

aleksey batrakov

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Aleksey Batrakov, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le birlikte sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.Batrakov, Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın en büyük hayali olduğunu söyledi.Sarı-kırmızılı takımla kupalar kazanmak istediğini vurgulayan Batragov, şunları söyledi:Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de Batragov'un Galatasaray'a güç katacağına inandığını belirterek, "Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki başarımıza büyük katkı vereceğine inandığım bir oyuncu. İnşallah uzun yıllar hizmet edecek. Başarılı olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

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dursun özbek, galatasaray, süper lig, aleksey batrakov