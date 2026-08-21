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Galatasaray'ın transferi Aleksey Batrakov: Birçok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım
Galatasaray'ın transferi Aleksey Batrakov: Birçok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov, amacının sarı-kırmızılı takıma kupalar kazandırmak olduğunu söyledi. 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T02:14+0300
2026-08-21T02:14+0300
spor
dursun özbek
galatasaray
süper lig
aleksey batrakov
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Aleksey Batrakov, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le birlikte sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.Batrakov, Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın en büyük hayali olduğunu söyledi.Sarı-kırmızılı takımla kupalar kazanmak istediğini vurgulayan Batragov, şunları söyledi:Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de Batragov'un Galatasaray'a güç katacağına inandığını belirterek, "Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki başarımıza büyük katkı vereceğine inandığım bir oyuncu. İnşallah uzun yıllar hizmet edecek. Başarılı olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum" dedi.
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dursun özbek, galatasaray, süper lig, aleksey batrakov
dursun özbek, galatasaray, süper lig, aleksey batrakov

Galatasaray'ın transferi Aleksey Batrakov: Birçok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım

02:14 21.08.2026
© Fotoğraf : GalatasarayAleksey Batrakov
Aleksey Batrakov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
© Fotoğraf : Galatasaray
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Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov, amacının sarı-kırmızılı takıma kupalar kazandırmak olduğunu söyledi.
Aleksey Batrakov, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le birlikte sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
Batrakov, Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın en büyük hayali olduğunu söyledi.
Sarı-kırmızılı takımla kupalar kazanmak istediğini vurgulayan Batragov, şunları söyledi:

Birçok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım. Amacım takıma kupalar kazandırmak ve ligde liderliği bırakmamaya yardımcı olmak. Taraftarların destek olmaları beni çok mutlu ediyor. Sahada en iyi performansımı göstermem gerekiyor.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de Batragov'un Galatasaray'a güç katacağına inandığını belirterek, "Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki başarımıza büyük katkı vereceğine inandığım bir oyuncu. İnşallah uzun yıllar hizmet edecek. Başarılı olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum" dedi.
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