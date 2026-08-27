https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bakan-yumakli-uyardi-orman-yanginlari-icin-kritik-3-gun-1108304503.html
Bakan Yumaklı uyardı: Orman yangınları için kritik 3 gün
Bakan Yumaklı uyardı: Orman yangınları için kritik 3 gün
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üç gün boyunca beklenen hava koşullarının orman yangını riskini artıracağı uyarısında bulundu. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T22:47+0300
2026-08-27T22:47+0300
2026-08-27T22:47+0300
türki̇ye
i̇brahim yumaklı
tarım ve orman bakanlığı
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
i̇l tarım ve orman müdürlüğü
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın helikopteri
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınları konusunda uyarılarda bulundu.Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli rüzgâr, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini artıracağını belirtti.Ormanlık alanlarda ve çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması ve anız ile bahçe atığı yakılmaması konusunda uyarıda bulundu.Bakan Yumaklı, en ufak bir duman veya şüpheli durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/elazigda-fabrika-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1108267908.html
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i̇brahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, i̇l tarım ve orman müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri
i̇brahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, i̇l tarım ve orman müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri
Bakan Yumaklı uyardı: Orman yangınları için kritik 3 gün
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üç gün boyunca beklenen hava koşullarının orman yangını riskini artıracağı uyarısında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınları konusunda uyarılarda bulundu.
Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli rüzgâr, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini artıracağını belirtti.
Ormanlık alanlarda ve çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması ve anız ile bahçe atığı yakılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Bakan Yumaklı, en ufak bir duman veya şüpheli durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.