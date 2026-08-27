https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bakan-yumakli-uyardi-orman-yanginlari-icin-kritik-3-gun-1108304503.html

Bakan Yumaklı uyardı: Orman yangınları için kritik 3 gün

Bakan Yumaklı uyardı: Orman yangınları için kritik 3 gün

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üç gün boyunca beklenen hava koşullarının orman yangını riskini artıracağı uyarısında bulundu. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T22:47+0300

2026-08-27T22:47+0300

2026-08-27T22:47+0300

türki̇ye

i̇brahim yumaklı

tarım ve orman bakanlığı

tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü

i̇l tarım ve orman müdürlüğü

yangın

yangın söndürme

yangın alarmı

yangın helikopteri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097941417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57e38160262f2d18851be1b5f8c88ad0.jpg

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınları konusunda uyarılarda bulundu.Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli rüzgâr, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini artıracağını belirtti.Ormanlık alanlarda ve çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması ve anız ile bahçe atığı yakılmaması konusunda uyarıda bulundu.Bakan Yumaklı, en ufak bir duman veya şüpheli durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/elazigda-fabrika-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1108267908.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇brahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü, i̇l tarım ve orman müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri