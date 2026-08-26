https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/elazigda-fabrika-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1108267908.html

Elazığ'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Elazığ'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Elazığ'da bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T17:15+0300

2026-08-26T17:15+0300

2026-08-26T17:23+0300

türki̇ye

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elazığ

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Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken, fabrikadan yükselen yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.5 işçi yaralandıElazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ''İlk tespitlere göre 5 işçimiz hafif düzeyde yaralandı, gerekli tedavileri sürdürülüyor. Yangının farklı fabrikalara sirayet etmemesi için gerekli tedbirleri itfaiyemiz almış durumda'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ankarada-yildirim-dustu-yangin-cikti-1108251142.html

türki̇ye

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