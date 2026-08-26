https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/elazigda-fabrika-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1108267908.html
Elazığ'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
Elazığ'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Elazığ'da bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T17:15+0300
2026-08-26T17:15+0300
2026-08-26T17:23+0300
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afad
umke
yangın
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yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
fabrika
elazığ
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Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken, fabrikadan yükselen yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.5 işçi yaralandıElazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ''İlk tespitlere göre 5 işçimiz hafif düzeyde yaralandı, gerekli tedavileri sürdürülüyor. Yangının farklı fabrikalara sirayet etmemesi için gerekli tedbirleri itfaiyemiz almış durumda'' dedi.
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afad, umke, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, fabrika, elazığ, elazığ valiliği, elazığ cumhuriyet başsavcılığı
afad, umke, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, fabrika, elazığ, elazığ valiliği, elazığ cumhuriyet başsavcılığı
Elazığ'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
17:15 26.08.2026 (güncellendi: 17:23 26.08.2026)
Elazığ'da bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken, fabrikadan yükselen yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ''İlk tespitlere göre 5 işçimiz hafif düzeyde yaralandı, gerekli tedavileri sürdürülüyor. Yangının farklı fabrikalara sirayet etmemesi için gerekli tedbirleri itfaiyemiz almış durumda'' dedi.