https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ardahani-saganak-vurdu-siddetli-ruzgar-catilari-ucurdu-1108304934.html
Ardahan'ı sağanak vurdu: Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Ardahan'ı sağanak vurdu: Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Sputnik Türkiye
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar meydana geldi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T23:24+0300
2026-08-27T23:24+0300
2026-08-27T23:24+0300
türki̇ye
ardahan
ardahan valiliği
çıldır
yağmur
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
kuvvetli yağış
rüzgar
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Çıldır'da etkili olan sağanak ve dolu, özellikle Kurtkale bölgesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Öncül köyünde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar oluştu.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, hasarın boyutunu belirlemek amacıyla çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/istanbul-valiligi-ve-akom-uyardi-serin-hava-dalgasi-geliyor-saganak-yagis-icin-tarih-verildi-1108297161.html
türki̇ye
ardahan
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ardahan, ardahan valiliği, çıldır, yağmur, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, kuvvetli yağış, rüzgar, şiddetli rüzgar
Ardahan'ı sağanak vurdu: Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar meydana geldi.
Çıldır'da etkili olan sağanak ve dolu, özellikle Kurtkale bölgesinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Öncül köyünde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, hasarın boyutunu belirlemek amacıyla çalışma başlattı.