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Ardahan'ı sağanak vurdu: Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Ardahan'ı sağanak vurdu: Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar meydana geldi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
ardahan
ardahan valiliği
çıldır
yağmur
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
kuvvetli yağış
rüzgar
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Çıldır'da etkili olan sağanak ve dolu, özellikle Kurtkale bölgesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Öncül köyünde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar oluştu.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, hasarın boyutunu belirlemek amacıyla çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/istanbul-valiligi-ve-akom-uyardi-serin-hava-dalgasi-geliyor-saganak-yagis-icin-tarih-verildi-1108297161.html
türki̇ye
ardahan
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ardahan, ardahan valiliği, çıldır, yağmur, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, kuvvetli yağış, rüzgar, şiddetli rüzgar
ardahan, ardahan valiliği, çıldır, yağmur, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, kuvvetli yağış, rüzgar, şiddetli rüzgar

Ardahan'ı sağanak vurdu: Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

23:24 27.08.2026
© AA / AFADArdahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili olurken, şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarında hasara neden oldu
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili olurken, şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarında hasara neden oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AA / AFAD
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar meydana geldi.
Çıldır'da etkili olan sağanak ve dolu, özellikle Kurtkale bölgesinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Öncül köyünde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, hasarın boyutunu belirlemek amacıyla çalışma başlattı.
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