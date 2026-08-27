https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ardahani-saganak-vurdu-siddetli-ruzgar-catilari-ucurdu-1108304934.html

Ardahan'ı sağanak vurdu: Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ardahan'ı sağanak vurdu: Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Sputnik Türkiye

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar meydana geldi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T23:24+0300

2026-08-27T23:24+0300

2026-08-27T23:24+0300

türki̇ye

ardahan

ardahan valiliği

çıldır

yağmur

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

kuvvetli yağış

rüzgar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1b/1108304777_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_2b53e8f780643af8d4588c2cd6b007dc.jpg

Çıldır'da etkili olan sağanak ve dolu, özellikle Kurtkale bölgesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Öncül köyünde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar oluştu.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, hasarın boyutunu belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/istanbul-valiligi-ve-akom-uyardi-serin-hava-dalgasi-geliyor-saganak-yagis-icin-tarih-verildi-1108297161.html

türki̇ye

ardahan

çıldır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ardahan, ardahan valiliği, çıldır, yağmur, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, kuvvetli yağış, rüzgar, şiddetli rüzgar