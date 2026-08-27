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Amerikan basını: Trump’ın çip tarifeleri kapıda
Amerikan basını: Trump’ın çip tarifeleri kapıda
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Yapay zeka patlaması veri merkezlerini büyük bir yatırımlara sürüklerken, Trump yönetimi yarı iletkenlere geniş çaplı yeni gümrük vergileri getirmeyi masaya yatırıyor. Plan, laptop, oyun konsolu gibi birçok ürünü de kapsayabilir.
2026-08-27T12:41+0300
2026-08-27T12:41+0300
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ABD merkezli Politico’nun görüşmeler hakkında bilgi sahibi 8 kişiye dayandırdığı haberine göre yönetim, yalnızca çiplere değil, bu çipleri kullanan dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları ve veri merkezlerinde kullanılan sunucular gibi çok sayıda teknoloji ürününe de uygulanabilecek bir tarife sistemi üzerinde çalışıyor.ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in desteklediği seçeneklerden birinde, yabancı şirketlerin tarifelerden muaf tutulması ABD'de çip üretimine yapacakları yatırımlara bağlanacak. Habere göre, Beyaz Saray yönetimi ayrıca tarifelerin aşamalı olarak devreye alınmasını da değerlendiriyor. Ancak üzerinde çalışılan çerçevenin önümüzdeki haftalar veya aylarda önemli ölçüde değişebileceği belirtiliyor.ABD'de panik: 'Kendi ayağımıza sıkabiliriz'Yeni tarifeler, halihazırda ileri teknoloji çip sıkıntısı yaşayan ABD teknoloji sektöründe endişeye neden oldu. Yapay zeka için kullanılan veri merkezlerinin hızla çoğalması, gelişmiş yarı iletkenlere yönelik talebi rekor seviyelere taşımış durumda.Sektör temsilcileri, ABD'de çip üretiminin artırılması hedefine karşı olmadıklarını ancak gelişmiş çip fabrikalarının milyarlarca dolara mal olduğunu ve inşa edilmelerinin yıllar, hatta bazı durumlarda on yıllar sürebileceğini belirtiyor.Bu süreç tamamlanana kadar ABD'li şirketler Malezya, Güney Kore ve Tayvan başta olmak üzere Asya'daki üreticilere bağımlı kalacak. Tayvan tek başına dünyanın en gelişmiş yarı iletkenlerinin yüzde 90'ından fazlasını üretiyor.Bir teknoloji yetkilisi, tarifelerin yapay zekada ABD üstünlüğü hedefini desteklemek için kullanılabilecek "akla gelebilecek en kötü yöntemlerden biri" olduğunu savunarak durumu "başlangıç çizgisinde kendi dizlerini sakatlamak" şeklinde niteledi.Denizaşırı fabrikalara bağlıYeni tarifelerin yalnızca veri merkezlerini değil, Nvidia ve Advanced Micro Devices (AMD) gibi ABD'li çip tasarım şirketlerini de olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Bu şirketler tasarladıkları çiplerin üretiminde büyük ölçüde denizaşırı fabrikalara bağımlı.Tarifelerin Apple gibi şirketlerin de yabancı rakipleriyle rekabetini zorlaştırabileceği ve Asyalı çip üreticilerini Çin'de daha fazla iş yapmaya yöneltebileceği ifade ediliyor.Sektör temsilcilerine göre ABD'de gelişmiş çip üretiminin ihtiyaç duyulan seviyeye ulaşması 5 yıldan fazla sürebilir. Bu nedenle tarifelerin kısa vadede uygulanması halinde ABD'li şirketlerin ihtiyaç duyduğu ancak ülkede henüz üretilemeyen çiplere daha yüksek maliyet ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/borcu-olanlar-dikkat-kredilerde-onemli-degisiklik-35-milyon-lira-veriliyor-1108281182.html
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abd, nvidia, amd

Amerikan basını: Trump’ın çip tarifeleri kapıda

12:41 27.08.2026
© AAKüresel çip krizinde yeni gelişme: Sıfır ve ikinci eli etkileyecek
Küresel çip krizinde yeni gelişme: Sıfır ve ikinci eli etkileyecek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AA
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Yapay zeka patlaması veri merkezleri yatırımlarını artırırken, ABD basınına göre Trump yönetimi yarı iletkenlere geniş çaplı yeni gümrük vergileri getirmeyi masaya yatırıyor. Kulis bilgilerine göre plan sadece çipleri değil, laptop, oyun konsolu ve veri merkezi sunucuları gibi bunlardan üretilen birçok ürünü de kapsayabilir.
ABD merkezli Politico’nun görüşmeler hakkında bilgi sahibi 8 kişiye dayandırdığı haberine göre yönetim, yalnızca çiplere değil, bu çipleri kullanan dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları ve veri merkezlerinde kullanılan sunucular gibi çok sayıda teknoloji ürününe de uygulanabilecek bir tarife sistemi üzerinde çalışıyor.
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in desteklediği seçeneklerden birinde, yabancı şirketlerin tarifelerden muaf tutulması ABD'de çip üretimine yapacakları yatırımlara bağlanacak. Habere göre, Beyaz Saray yönetimi ayrıca tarifelerin aşamalı olarak devreye alınmasını da değerlendiriyor. Ancak üzerinde çalışılan çerçevenin önümüzdeki haftalar veya aylarda önemli ölçüde değişebileceği belirtiliyor.

ABD'de panik: 'Kendi ayağımıza sıkabiliriz'

Yeni tarifeler, halihazırda ileri teknoloji çip sıkıntısı yaşayan ABD teknoloji sektöründe endişeye neden oldu. Yapay zeka için kullanılan veri merkezlerinin hızla çoğalması, gelişmiş yarı iletkenlere yönelik talebi rekor seviyelere taşımış durumda.
Sektör temsilcileri, ABD'de çip üretiminin artırılması hedefine karşı olmadıklarını ancak gelişmiş çip fabrikalarının milyarlarca dolara mal olduğunu ve inşa edilmelerinin yıllar, hatta bazı durumlarda on yıllar sürebileceğini belirtiyor.
Bu süreç tamamlanana kadar ABD'li şirketler Malezya, Güney Kore ve Tayvan başta olmak üzere Asya'daki üreticilere bağımlı kalacak. Tayvan tek başına dünyanın en gelişmiş yarı iletkenlerinin yüzde 90'ından fazlasını üretiyor.
Bir teknoloji yetkilisi, tarifelerin yapay zekada ABD üstünlüğü hedefini desteklemek için kullanılabilecek "akla gelebilecek en kötü yöntemlerden biri" olduğunu savunarak durumu "başlangıç çizgisinde kendi dizlerini sakatlamak" şeklinde niteledi.

Denizaşırı fabrikalara bağlı

Yeni tarifelerin yalnızca veri merkezlerini değil, Nvidia ve Advanced Micro Devices (AMD) gibi ABD'li çip tasarım şirketlerini de olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Bu şirketler tasarladıkları çiplerin üretiminde büyük ölçüde denizaşırı fabrikalara bağımlı.
Tarifelerin Apple gibi şirketlerin de yabancı rakipleriyle rekabetini zorlaştırabileceği ve Asyalı çip üreticilerini Çin'de daha fazla iş yapmaya yöneltebileceği ifade ediliyor.
Sektör temsilcilerine göre ABD'de gelişmiş çip üretiminin ihtiyaç duyulan seviyeye ulaşması 5 yıldan fazla sürebilir. Bu nedenle tarifelerin kısa vadede uygulanması halinde ABD'li şirketlerin ihtiyaç duyduğu ancak ülkede henüz üretilemeyen çiplere daha yüksek maliyet ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor.
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