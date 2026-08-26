https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/aydinda-bir-adam-15-yasindaki-oglu-ile-silahli-saldiriya-ugradi-1108275792.html

Aydın'da bir adam 15 yaşındaki oğlu ile silahlı saldırıya uğradı

Aydın'da bir adam 15 yaşındaki oğlu ile silahlı saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

Nazilli'de bir adam motosikletli 2 kişi tarafından yanındaki oğluyla birlikte silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan baba oğlun sağlık durumunun kritik... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T22:26+0300

2026-08-26T22:26+0300

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türki̇ye

nazilli

silahlı saldırı

kask

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 48 yaşındaki M.Ç. ile 15 yaşındaki oğlu A.Ç, Zafer Mahallesi'nde motosikletle sokağa giren kasklı ve maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sapancada-bungalov-tatili-kabusa-dondu-4-yasindaki-cocuk-havuzda-boguluyordu-1108275680.html

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