Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/aydinda-bir-adam-15-yasindaki-oglu-ile-silahli-saldiriya-ugradi-1108275792.html
Aydın'da bir adam 15 yaşındaki oğlu ile silahlı saldırıya uğradı
Aydın'da bir adam 15 yaşındaki oğlu ile silahlı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Nazilli'de bir adam motosikletli 2 kişi tarafından yanındaki oğluyla birlikte silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan baba oğlun sağlık durumunun kritik... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T22:26+0300
2026-08-26T22:27+0300
türki̇ye
nazilli
silahlı saldırı
kask
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_175e1ef6d7aa9331c2c8115857df40a2.jpg
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 48 yaşındaki M.Ç. ile 15 yaşındaki oğlu A.Ç, Zafer Mahallesi'nde motosikletle sokağa giren kasklı ve maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sapancada-bungalov-tatili-kabusa-dondu-4-yasindaki-cocuk-havuzda-boguluyordu-1108275680.html
türki̇ye
nazilli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_144e3aeae6ef312fb50307ec3dc585f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nazilli, silahlı saldırı, kask
nazilli, silahlı saldırı, kask

Aydın'da bir adam 15 yaşındaki oğlu ile silahlı saldırıya uğradı

22:26 26.08.2026 (güncellendi: 22:27 26.08.2026)
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© AA
Abone ol
Nazilli'de bir adam motosikletli 2 kişi tarafından yanındaki oğluyla birlikte silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan baba oğlun sağlık durumunun kritik olmadığı öğrenildi. Saldırganlar aranıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 48 yaşındaki M.Ç. ile 15 yaşındaki oğlu A.Ç, Zafer Mahallesi'nde motosikletle sokağa giren kasklı ve maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
TÜRKİYE
Sapanca'da bungalov tatili kabusa döndü: 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuluyordu
22:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала