https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/aydinda-bir-adam-15-yasindaki-oglu-ile-silahli-saldiriya-ugradi-1108275792.html
Aydın'da bir adam 15 yaşındaki oğlu ile silahlı saldırıya uğradı
Aydın'da bir adam 15 yaşındaki oğlu ile silahlı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Nazilli'de bir adam motosikletli 2 kişi tarafından yanındaki oğluyla birlikte silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan baba oğlun sağlık durumunun kritik... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T22:26+0300
2026-08-26T22:26+0300
2026-08-26T22:27+0300
türki̇ye
nazilli
silahlı saldırı
kask
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_175e1ef6d7aa9331c2c8115857df40a2.jpg
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 48 yaşındaki M.Ç. ile 15 yaşındaki oğlu A.Ç, Zafer Mahallesi'nde motosikletle sokağa giren kasklı ve maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sapancada-bungalov-tatili-kabusa-dondu-4-yasindaki-cocuk-havuzda-boguluyordu-1108275680.html
türki̇ye
nazilli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_144e3aeae6ef312fb50307ec3dc585f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nazilli, silahlı saldırı, kask
nazilli, silahlı saldırı, kask
Aydın'da bir adam 15 yaşındaki oğlu ile silahlı saldırıya uğradı
22:26 26.08.2026 (güncellendi: 22:27 26.08.2026)
Nazilli'de bir adam motosikletli 2 kişi tarafından yanındaki oğluyla birlikte silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan baba oğlun sağlık durumunun kritik olmadığı öğrenildi. Saldırganlar aranıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 48 yaşındaki M.Ç. ile 15 yaşındaki oğlu A.Ç, Zafer Mahallesi'nde motosikletle sokağa giren kasklı ve maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.