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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/almanyadan-ingilterenin-nukleer-programina-finansal-destek-iddiasi-1108294802.html
Almanya’dan İngiltere’nin nükleer programına finansal destek iddiası
Almanya’dan İngiltere’nin nükleer programına finansal destek iddiası
Sputnik Türkiye
Almanya'nın, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceğine yönelik endişeler karşısında İngiltere'nin Trident nükleer caydırıcılık programına finansal... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T14:59+0300
2026-08-27T14:59+0300
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nükleer program
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İngiliz basınının kaynaklara dayandırdığı habere göre, Almanya yönetimi, Avrupa’daki “nükleer şemsiyeyi” güçlendirmek amacıyla İngiltere ve Fransa ile savunma alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.Almanya’nın kendi nükleer silahını geliştirmek yerine var olan İngiliz ve Fransız caydırıcılık sistemlerine entegre olmayı planladığı belirtiliyor.Almanya Şansölyesi Friedrich Merz daha önce Fransa ile savunma alanındaki işbirliğinin artırıldığını açıklamış ve Fransa liderliğinde düzenlenecek nükleer caydırıcılık tatbikatlarına Almanya'nın da katılacağını doğrulamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Paris’in "gelişmiş nükleer caydırıcılık" dönemine geçtiğini ve aralarında Almanya’nın da bulunduğu sekiz ülkenin bu sürece katıldığını ifade etmişti.Haberde, Londra, Paris ve Berlin arasındaki temasların son aylarda hız kazandığı vurgulanırken, Alman tarafının finansal desteğin yanı sıra İngiliz nükleer denizaltı üslerinin korunması için Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırmayı ve denizaltı inşası ile uranyum zenginleştirme süreçlerine katkı sağlamayı düşündüğü aktarıldı. İngiliz kaynaklar, Alman sanayisinin nükleer denizaltı inşasındaki tecrübesine şüpheyle yaklaşırken, üslerin korunmasına verilecek desteği daha gerçekçi bir seçenek olarak değerlendiriyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa'nın bazı Avrupa Birliğive NATO ülkelerine "nükleer şemsiye" sağlama niyetinin Moskova'da endişe yarattığını ve bu adımın bölge güvenliğini artırmayacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-disisleri-iranla-birlikte-yasadisi-yaptirimlara-karsi-mucadele-edecegiz-1108293434.html
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avrupa, almanya, i̇ngiltere, fransa, patriot, nükleer program, nükleer denizaltı
avrupa, almanya, i̇ngiltere, fransa, patriot, nükleer program, nükleer denizaltı

Almanya’dan İngiltere’nin nükleer programına finansal destek iddiası

14:59 27.08.2026
© AP Photo / Gero BreloerAlmanya bayrağı
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AP Photo / Gero Breloer
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Almanya'nın, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceğine yönelik endişeler karşısında İngiltere'nin Trident nükleer caydırıcılık programına finansal katkıda bulunmayı değerlendirdiği belirtildi.
İngiliz basınının kaynaklara dayandırdığı habere göre, Almanya yönetimi, Avrupa’daki “nükleer şemsiyeyi” güçlendirmek amacıyla İngiltere ve Fransa ile savunma alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.
Almanya’nın kendi nükleer silahını geliştirmek yerine var olan İngiliz ve Fransız caydırıcılık sistemlerine entegre olmayı planladığı belirtiliyor.
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz daha önce Fransa ile savunma alanındaki işbirliğinin artırıldığını açıklamış ve Fransa liderliğinde düzenlenecek nükleer caydırıcılık tatbikatlarına Almanya'nın da katılacağını doğrulamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Paris’in "gelişmiş nükleer caydırıcılık" dönemine geçtiğini ve aralarında Almanya’nın da bulunduğu sekiz ülkenin bu sürece katıldığını ifade etmişti.
Haberde, Londra, Paris ve Berlin arasındaki temasların son aylarda hız kazandığı vurgulanırken, Alman tarafının finansal desteğin yanı sıra İngiliz nükleer denizaltı üslerinin korunması için Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırmayı ve denizaltı inşası ile uranyum zenginleştirme süreçlerine katkı sağlamayı düşündüğü aktarıldı. İngiliz kaynaklar, Alman sanayisinin nükleer denizaltı inşasındaki tecrübesine şüpheyle yaklaşırken, üslerin korunmasına verilecek desteği daha gerçekçi bir seçenek olarak değerlendiriyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa'nın bazı Avrupa Birliğive NATO ülkelerine "nükleer şemsiye" sağlama niyetinin Moskova'da endişe yarattığını ve bu adımın bölge güvenliğini artırmayacağını belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
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