https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/almanyada-okulda-saldiri-2-olu-1108302968.html
Almanya'da okulda saldırı: 2 ölü
Almanya'da okulda saldırı: 2 ölü
Sputnik Türkiye
Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Gosen-Neu Zittau'da bir okulda saldırı meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 19 yaşındaki şüpheli... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T20:52+0300
2026-08-27T20:52+0300
2026-08-27T20:53+0300
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okul saldırısı
cinayet
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Berlin yakınlarındaki Gosen-Neu Zittau kasabasında bulunan bir okulda şiddet olayı ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.Polis, okulda 2 ceset bulunduğunu ve olayla ilgili 19 yaşındaki Alman şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Saldırının ise 'kişisel bir ilişki nedeniyle' gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirildi.Hayatını kaybedenlerden birinin 18 yaşındaki kadın öğrenci olduğu, şüphelinin ise kadının 19 yaşındaki eski erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü. Saldırıyı engellemeye çalışırken 30 yaşındaki bir erkeğin de yaşamını yitirdiği bildirildi.Olayda 2 kişinin daha yaralandığı aktarılırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/filipinlerde-bir-lisede-silahli-saldiri-duzenlendi-olu-ve-yaralilar-var-1108069941.html
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almanya, berlin, okul saldırısı, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
almanya, berlin, okul saldırısı, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
Almanya'da okulda saldırı: 2 ölü
20:52 27.08.2026 (güncellendi: 20:53 27.08.2026)
Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Gosen-Neu Zittau'da bir okulda saldırı meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 19 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Berlin yakınlarındaki Gosen-Neu Zittau kasabasında bulunan bir okulda şiddet olayı ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.
Polis, okulda 2 ceset bulunduğunu ve olayla ilgili 19 yaşındaki Alman şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Saldırının ise 'kişisel bir ilişki nedeniyle' gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirildi.
Hayatını kaybedenlerden birinin 18 yaşındaki kadın öğrenci olduğu, şüphelinin ise kadının 19 yaşındaki eski erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü. Saldırıyı engellemeye çalışırken 30 yaşındaki bir erkeğin de yaşamını yitirdiği bildirildi.
Olayda 2 kişinin daha yaralandığı aktarılırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.