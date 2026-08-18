https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/filipinlerde-bir-lisede-silahli-saldiri-duzenlendi-olu-ve-yaralilar-var-1108069941.html

Filipinler'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Filipinler'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 2 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı. Polis... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T10:05+0300

2026-08-18T10:05+0300

2026-08-18T10:05+0300

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Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybetti. Zamboanga kentinde özel işletilen bir üniversitesine bağlı okulda meydana gelen saldırıda, saldırganın kampüse tabanca ve tüfek getirerek sınıfta öğrencilere ateş açtığı bildirildi.Polisin ön raporuna göre saldırıda 10. sınıf öğrencisi bir erkek öğrenci hayatını kaybetti. 9. sınıf öğrencisi olduğu belirtilen saldırgan ise olayın ardından intihar etti. Saldırıda 2 öğrencinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, olayın kontrol altına alındığını ve saldırı nedeniyle başka yaralanma bildirilmediğini açıkladı.Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., saldırının ardından kolluk kuvvetlerine olayın soruşturulması ve okullarda şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi talimatı verdi.Marcos yaptığı açıklamada, "Okullarımız çocuklarımızı öğrenmeleri, büyümeleri ve önlerindeki yaşamın hayallerini kurmaları için emanet ettiğimiz yerlerdir. Ülkemizin en güvenli yerleri arasında olmalılar" ifadelerini kullandı.Filipinler'de son aylarda ikinci okul saldırısıFilipinler'de haziran ayında ülkenin orta kesimindeki Tacloban kentindeki bir devlet lisesine düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 öğrenci hayatını kaybetmiş, yaklaşık 20 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı, aynı okulda eğitim gören iki öğrenci düzenlemişti.Ülkede okul saldırıları nadir görülüyor ve silah edinimine ilişkin arka plan kontrolleri ve psikolojik değerlendirme gibi sıkı düzenlemeler bulunuyor. Ancak Filipinler'de yasa dışı silahların dolaşımda olduğu belirtilirken dış basındaki haberlerde son saldırının Tayland'ın başkenti Bangkok'un dışındaki bir okulda öğrencinin silahlı saldırı düzenlemesinden 10 günden kısa süre sonra meydana gelmesine de dikkat çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/filipinler-senatosunda-cok-sayida-silah-sesi-duyuldu-1105703635.html

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