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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/filipinlerde-bir-lisede-silahli-saldiri-duzenlendi-olu-ve-yaralilar-var-1108069941.html
Filipinler'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
Filipinler'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 2 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı. Polis... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T10:05+0300
2026-08-18T10:05+0300
dünya
filipinler
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tayland
silahlı saldırı
okul
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Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybetti. Zamboanga kentinde özel işletilen bir üniversitesine bağlı okulda meydana gelen saldırıda, saldırganın kampüse tabanca ve tüfek getirerek sınıfta öğrencilere ateş açtığı bildirildi.Polisin ön raporuna göre saldırıda 10. sınıf öğrencisi bir erkek öğrenci hayatını kaybetti. 9. sınıf öğrencisi olduğu belirtilen saldırgan ise olayın ardından intihar etti. Saldırıda 2 öğrencinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, olayın kontrol altına alındığını ve saldırı nedeniyle başka yaralanma bildirilmediğini açıkladı.Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., saldırının ardından kolluk kuvvetlerine olayın soruşturulması ve okullarda şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi talimatı verdi.Marcos yaptığı açıklamada, "Okullarımız çocuklarımızı öğrenmeleri, büyümeleri ve önlerindeki yaşamın hayallerini kurmaları için emanet ettiğimiz yerlerdir. Ülkemizin en güvenli yerleri arasında olmalılar" ifadelerini kullandı.Filipinler'de son aylarda ikinci okul saldırısıFilipinler'de haziran ayında ülkenin orta kesimindeki Tacloban kentindeki bir devlet lisesine düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 öğrenci hayatını kaybetmiş, yaklaşık 20 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı, aynı okulda eğitim gören iki öğrenci düzenlemişti.Ülkede okul saldırıları nadir görülüyor ve silah edinimine ilişkin arka plan kontrolleri ve psikolojik değerlendirme gibi sıkı düzenlemeler bulunuyor. Ancak Filipinler'de yasa dışı silahların dolaşımda olduğu belirtilirken dış basındaki haberlerde son saldırının Tayland'ın başkenti Bangkok'un dışındaki bir okulda öğrencinin silahlı saldırı düzenlemesinden 10 günden kısa süre sonra meydana gelmesine de dikkat çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/filipinler-senatosunda-cok-sayida-silah-sesi-duyuldu-1105703635.html
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filipinler, zamboanga, tayland, silahlı saldırı, okul

Filipinler'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

10:05 18.08.2026
© REUTERS NONOY LACSONFilipinler'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
Filipinler'de bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© REUTERS NONOY LACSON
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Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 2 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı. Polis, 9. sınıf öğrencisi olan saldırganın saldırının ardından intihar ettiğini bildirdi.
Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybetti. Zamboanga kentinde özel işletilen bir üniversitesine bağlı okulda meydana gelen saldırıda, saldırganın kampüse tabanca ve tüfek getirerek sınıfta öğrencilere ateş açtığı bildirildi.
Polisin ön raporuna göre saldırıda 10. sınıf öğrencisi bir erkek öğrenci hayatını kaybetti. 9. sınıf öğrencisi olduğu belirtilen saldırgan ise olayın ardından intihar etti. Saldırıda 2 öğrencinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, olayın kontrol altına alındığını ve saldırı nedeniyle başka yaralanma bildirilmediğini açıkladı.
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., saldırının ardından kolluk kuvvetlerine olayın soruşturulması ve okullarda şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi talimatı verdi.
Marcos yaptığı açıklamada, "Okullarımız çocuklarımızı öğrenmeleri, büyümeleri ve önlerindeki yaşamın hayallerini kurmaları için emanet ettiğimiz yerlerdir. Ülkemizin en güvenli yerleri arasında olmalılar" ifadelerini kullandı.

Filipinler'de son aylarda ikinci okul saldırısı

Filipinler'de haziran ayında ülkenin orta kesimindeki Tacloban kentindeki bir devlet lisesine düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 öğrenci hayatını kaybetmiş, yaklaşık 20 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı, aynı okulda eğitim gören iki öğrenci düzenlemişti.
Ülkede okul saldırıları nadir görülüyor ve silah edinimine ilişkin arka plan kontrolleri ve psikolojik değerlendirme gibi sıkı düzenlemeler bulunuyor. Ancak Filipinler'de yasa dışı silahların dolaşımda olduğu belirtilirken dış basındaki haberlerde son saldırının Tayland'ın başkenti Bangkok'un dışındaki bir okulda öğrencinin silahlı saldırı düzenlemesinden 10 günden kısa süre sonra meydana gelmesine de dikkat çekildi.
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