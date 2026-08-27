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AK Parti'de 4 ilde başkan değişti
AK Parti'de 4 ilde başkan değişti
Sputnik Türkiye
AK Parti'de Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarında değişikliğe gidildi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T22:21+0300
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poli̇ti̇ka
ardahan
karaman
afyonkarahisar
tunceli
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AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunceli'ye Recai Hazar, Ardahan'a Hasan Şenel, Karaman'a Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar'a Özgür Kavak'ın il başkanı olarak atandığı belirtildi.Öte yandan görevlerinden ayrılan il başkanlarına hizmetleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilirken, yeni il başkanlarına görevlerinde başarılar dilendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ak-parti-sozcusu-omer-celik-suriyenin-toprak-butunlugunun-korunmasini-her-zaman-destekliyoruz-1108262535.html
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ardahan, karaman, afyonkarahisar, tunceli, ak parti, ak parti genel merkezi
ardahan, karaman, afyonkarahisar, tunceli, ak parti, ak parti genel merkezi

AK Parti'de 4 ilde başkan değişti

22:21 27.08.2026
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AA
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AK Parti'de Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarında değişikliğe gidildi.
AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunceli'ye Recai Hazar, Ardahan'a Hasan Şenel, Karaman'a Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar'a Özgür Kavak'ın il başkanı olarak atandığı belirtildi.
Öte yandan görevlerinden ayrılan il başkanlarına hizmetleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilirken, yeni il başkanlarına görevlerinde başarılar dilendi.
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