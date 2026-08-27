https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ak-partide-4-ilde-baskan-degisti-1108304393.html
AK Parti'de 4 ilde başkan değişti
AK Parti'de 4 ilde başkan değişti
Sputnik Türkiye
AK Parti'de Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarında değişikliğe gidildi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T22:21+0300
2026-08-27T22:21+0300
2026-08-27T22:21+0300
poli̇ti̇ka
ardahan
karaman
afyonkarahisar
tunceli
ak parti
ak parti genel merkezi
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AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunceli'ye Recai Hazar, Ardahan'a Hasan Şenel, Karaman'a Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar'a Özgür Kavak'ın il başkanı olarak atandığı belirtildi.Öte yandan görevlerinden ayrılan il başkanlarına hizmetleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilirken, yeni il başkanlarına görevlerinde başarılar dilendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ak-parti-sozcusu-omer-celik-suriyenin-toprak-butunlugunun-korunmasini-her-zaman-destekliyoruz-1108262535.html
ardahan
karaman
afyonkarahisar
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ardahan, karaman, afyonkarahisar, tunceli, ak parti, ak parti genel merkezi
ardahan, karaman, afyonkarahisar, tunceli, ak parti, ak parti genel merkezi
AK Parti'de 4 ilde başkan değişti
AK Parti'de Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarında değişikliğe gidildi.
AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunceli'ye Recai Hazar, Ardahan'a Hasan Şenel, Karaman'a Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar'a Özgür Kavak'ın il başkanı olarak atandığı belirtildi.
Öte yandan görevlerinden ayrılan il başkanlarına hizmetleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilirken, yeni il başkanlarına görevlerinde başarılar dilendi.