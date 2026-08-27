https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ak-partide-4-ilde-baskan-degisti-1108304393.html

AK Parti'de 4 ilde başkan değişti

AK Parti'de 4 ilde başkan değişti

Sputnik Türkiye

AK Parti'de Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarında değişikliğe gidildi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T22:21+0300

2026-08-27T22:21+0300

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poli̇ti̇ka

ardahan

karaman

afyonkarahisar

tunceli

ak parti

ak parti genel merkezi

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AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunceli'ye Recai Hazar, Ardahan'a Hasan Şenel, Karaman'a Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar'a Özgür Kavak'ın il başkanı olarak atandığı belirtildi.Öte yandan görevlerinden ayrılan il başkanlarına hizmetleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilirken, yeni il başkanlarına görevlerinde başarılar dilendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ak-parti-sozcusu-omer-celik-suriyenin-toprak-butunlugunun-korunmasini-her-zaman-destekliyoruz-1108262535.html

ardahan

karaman

afyonkarahisar

tunceli

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ardahan, karaman, afyonkarahisar, tunceli, ak parti, ak parti genel merkezi