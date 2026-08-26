https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/ak-parti-sozcusu-omer-celik-suriyenin-toprak-butunlugunun-korunmasini-her-zaman-destekliyoruz-1108262535.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz

Sputnik Türkiye

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "SDG’nin feshedilmesinden sonra Suriye’nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu" ifadelerini... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T14:30+0300

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "SDG’nin feshedilmesinden sonra Suriye’nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu" dedi. Çelik, "Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir." ifadelerini kullandı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruzÇelik'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye’nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir. Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. SDG’nin feshedilmesinden sonra Suriye’nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu. Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye’nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler katetmesini sağlıyor. “Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor. Suriye’nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği “kardeşlik siyaseti”mizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/ak-parti-sozcusu-celik-insanlik-suclari-netanyahunun-kimlik-karti-olmustur-1108155372.html

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