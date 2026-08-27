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Abisi boğuldu, 11 yaşındaki kardeş aranıyordu: Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Abisi boğuldu, 11 yaşındaki kardeş aranıyordu: Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Rize'de denize girdikten sonra kaybolan çocuk bulundu. 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenini arama kurtarma ekipleri buldu.Rize 11 yaşındaki Arif Kerem'i arıyorduBüyüktaşhane Mahallesi sahilinde ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan Arif Kerem Önder'in (11) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD personelinin de aralarında bulunduğu 113 kişilik ekip, suda ve kıyıda arama faaliyeti gerçekleştidi.Aramalarda, helikopter, 4 dron, 5 bot ve sonar cihazı da kullanıldı.Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Önder ise kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/daricada-sahilde-cansiz-bedenleri-bulunmustu-3u-kardes-cikti-4ncu-kardes-sag-bulundu-1108143401.html
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sahil güvenlik komutanlığı, afad, rize
sahil güvenlik komutanlığı, afad, rize

Abisi boğuldu, 11 yaşındaki kardeş aranıyordu: Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

10:47 27.08.2026 (güncellendi: 11:49 27.08.2026)
© Ayfer KoçalRize kayıp çocuk
Rize kayıp çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Ayfer Koçal
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Rize'nin Çayeli ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.
Rize'de denize girdikten sonra kaybolan çocuk bulundu. 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenini arama kurtarma ekipleri buldu.

Rize 11 yaşındaki Arif Kerem'i arıyordu

Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan Arif Kerem Önder'in (11) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD personelinin de aralarında bulunduğu 113 kişilik ekip, suda ve kıyıda arama faaliyeti gerçekleştidi.
Aramalarda, helikopter, 4 dron, 5 bot ve sonar cihazı da kullanıldı.
Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Önder ise kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Darıca - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2026
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3 kardeşin cansız bedeni sahilde bulunmuştu: Başsavcılıktan açıklama geldi
21 Ağustos, 11:04
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