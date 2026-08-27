https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/abisi-ile-denize-girmisti-denizde-kaybolan-11-yasindaki-cocuk-araniyor-1108286724.html

Abisi boğuldu, 11 yaşındaki kardeş aranıyordu: Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Abisi boğuldu, 11 yaşındaki kardeş aranıyordu: Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Rize'nin Çayeli ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T10:47+0300

2026-08-27T10:47+0300

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Rize'de denize girdikten sonra kaybolan çocuk bulundu. 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenini arama kurtarma ekipleri buldu.Rize 11 yaşındaki Arif Kerem'i arıyorduBüyüktaşhane Mahallesi sahilinde ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan Arif Kerem Önder'in (11) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD personelinin de aralarında bulunduğu 113 kişilik ekip, suda ve kıyıda arama faaliyeti gerçekleştidi.Aramalarda, helikopter, 4 dron, 5 bot ve sonar cihazı da kullanıldı.Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Önder ise kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/daricada-sahilde-cansiz-bedenleri-bulunmustu-3u-kardes-cikti-4ncu-kardes-sag-bulundu-1108143401.html

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